​2023 vizyonu 23 başlıkta anlatıldı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın işaret ettiği, Cumhuriyet’in 100. yılı için öngördüğü hedefleri içeren “2023 vizyonu” AK Parti Dış İlişkiler Başkanlığı tarafından hazırlanan kitapçık ile tüm dünyaya duyuruldu.

Önsözünü Erdoğan’ın kaleme aldığı İngilizce kitapçıkta gayrisafi yurt içi hasıladan enflasyon hedefine, istihdamdan bölünmüş yol uzunluğuna 23 başlıkta Türkiye’nin 2023 hedefleri sıralandı. Erdoğan'ın, önsözünde “AK Parti, Türkiye’nin son 18 yılının mimarı olmasının yanı sıra 2023 hedefleri, 2053 ve 2071 vizyonlarıyla ülkenin istikbaline taliptir. Milletimizle gönül bağımızı güçlü tuttuğumuz sürece, tarih yazmaya, ülkemizi başarıdan başarıya koşturmaya devam edeceğiz” dediği kitapçıkta yer alan 23 hedeften bazıları şöyle:

-2023 yılında Türkiye’nin gayrisafi yurt içi hasılası 1,08 trilyon dolar olarak hedeflendi. Enflasyon ise yüzde 5 olarak hedefleniyor.

-İstihdamın 33 milyona ulaşması, turist sayısının 2023’te 75 milyona yükselmesi öngörülüyor. Turizm gelir hedefi ise 65 milyar dolar.

-2023 yılına kadar 3 daha eklenerek hava limanı sayısının 59’a çıkarılması, yolcu sayısının 266 milyona yükselmesi planlanıyor. Sağlıkta 100 bin kişiye düşen doktor sayısının 245’e, hemşire sayısının ise 360’a ulaşması hedefler arasında.

-Türkiye’nin yurt dışındaki temsilcilik sayısının 278’e, Türkiye’de eğitim gören yabancı öğrencilerin sayısının da 200 bine ulaşması bekleniyor.