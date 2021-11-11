2023’e kararlılıkla ilerliyoruz

Atatürk’ün ölümünün 83’ncü yılı nedeniyle ilk tören Anıtkabir’de düzenlendi. Anıtkabir’deki tören kortejinde Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve diğer devlet erkanı yer aldı. Erdoğan, kırmızı beyaz karanfillerden oluşan ay yıldızlı çelengi, Atatürk’ün mozolesine bıraktı. Atatürk’ün 83 yıl önce vefat ettiği saat olan 09.05’te saygı duruşunda bulunuldu. Misak-ı Milli Kulesi’nde Anıtkabir Özel Defteri’ni imzalayan Erdoğan mesajında, “Eğitim, sağlık, güvenlik, sanayi başta olmak üzere her alanda elde ettiğimiz tarihi başarılarla 2023 hedeflerimize kararlılıkla ilerliyoruz. Ülkemizin bütünlüğüne, devletimizin bekasına, necip milletimizin birliğine, dirliğine ve kadim değerlerine kastedilmesine asla izin vermeyeceğiz” ifadelerine yer verdi. Erdoğan, Anıtkabir’deki törenin ardından Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumunca Tarihi CSO Konser Salonu’nda düzenlenen programda konuştu. Erdoğan’ın konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

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MİRASINA SAHİP ÇIKAN BİZİZ

Mustafa Kemal Atatürk, milletin istiklal ve istikbal mücadelesinin gerektirdiği her yerde bilfiil savaştı ve mücadele etti. Bununla kalmamış, gelişmelerin arkasından değil önünden gitmek için Avrupa’yı ve dünyayı yakından takip etmiştir. Şimdi biz Amerika’da, New York’ta Birleşmiş Milletler binasının tam karşısında, çaprazında Türkevi inşa ettik. ‘Niçin inşa ettiniz?’ diyenler çıkabilir. Ettik ve orada adeta birilerine de mesajımızı en güzel şekilde verdik. Gazi Mustafa Kemal’in bu serencamı, bugünkü Türkiye’nin de yol haritasıdır. Türkiye bugün de Suriye’dedir, Türkiye bugün de Libya’dadır, Türkiye bugün de Kafkaslar’dadır, Türkiye bugün de Avrupa’da ve dünyada öncü bir diplomatik mücadele yürütmektedir. Eğer bu ülkede Gazi’nin bölgemizi ve dünyayı kucaklayan siyasi, diplomatik, ekonomik, askeri mirasına sahip çıkan birisi varsa o da biziz.

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ÇARPIK İSTİRMARCILAR

Peki Atatürk isminin arkasına sığınanlar, Allah aşkına soruyorum, ne yapıyorlar? Maalesef kendi ülkeleri ve milletleri aleyhine hangi faaliyet varsa onun değirmenine su taşıyan, garip olmanın ötesinde çarpık bir Atatürk istismarcısı kesimle karşı karşıyayız. Düşünün, bizi gidip Avrupa’ya şikayet edenlerden bir şey olur mu? Batı’nın büyükelçilerine bizi şikayet edenlerden bir şey olur mu? Mektup yazıp, onlara teslim edenlerden bir şey olur mu?

CSO ve Devlet Çok Sesli Korosu’nun konser verdiği ntören öncesi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk fotoğraflarından oluşan sergiyi gezdi.

SOPAYLA KOVALARDI

Türkiye bunca güvenlik krizi yaşadı, terör örgütleri saldırdı, sınırları kuşatılmaya çalışıldı, ekonomik tuzaklara maruz kaldı. Gazi Mustafa Kemal’in kurduğu partinin başındaki zatın bunların hiçbiri için yabancı büyükelçilere Türkiye’nin çıkarını korumak adına mektup yazdığını, hatta ima yollu bir cümle kurduğunu görmedik, duymadık. Ama ülkenin en büyük yatırımını engellemek için tamamı yanlış, tamamı yalan ifadelerle kendi iş insanlarımızı tehdit ediyor, yetmiyor yabancılara mektup yazıp Türkiye’ye karşı ittifak çağrısı yapıyor. Şayet inanın Gazi hayatta olsaydı emin olun bunları o partiden sopayla kovalardı. Gerçi bu partinin mevcut yapısı içinde Atatürk, o partinin kapısından içeri sokulur muydu tabii onu da bilmiyoruz. Böylesine küstahlaşan, nobranlaşan, gavurun kılıcını çalmaktan başka iş bilmeyen bu faşist zihniyet milletimizden hak ettiği dersi alacaktır.

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