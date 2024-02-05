2024 şubat ayı iş yeri kira zam oranları açıklandı: İş yeri kira zamları belli oldu

Konut kiralarındaki yükseliş yüzde 25 sınırlaması ile frenlense de apartman aidatları hızla yükselmeye devam ediyor. Bölgesel bazda yapılan aidat araştırmasına göre bina aidatlarının en fazla ortalamaya sahip olduğu ilçe İstanbul'da yer alıyor. Apartman aidatlarının yükseliş hızında listenin zirvesinde ise Muğla yer alıyor. İşte aidatların en yüksek ve düşük olduğu il ve ilçeler..