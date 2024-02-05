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2024 şubat ayı iş yeri kira zam oranları açıklandı: İş yeri kira zamları belli oldu

Ev sahipleri, konutlardaki kiracıların Temmuz 2024'e kadar sözleşmelerini yüzde 25 artışla yenilemelerini talep edebilecekler. Ancak, aynı kuralın iş yerleri için geçerli olmadığı belirtiliyor. İş yerlerinde, enflasyon oranında bir artış yöntemi hala geçerliliğini koruyor.

11:11 - 5/02/2024 Pazartesi
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Bugün Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ocak Tüketici Fiyat Endeksi'ni (TÜFE) açıklandı.


Enflasyon, aralıkta aylık bazda yüzde 6,70 artarken yıllık bazda yüzde 64,86 oldu.


TÜFE'nin 12 aylık ortalama verisi, aynı zamanda kiralara yapılacak o ayki zam oranını da belirliyor.


Zam oranı yüzde 54,72 oldu


TÜFE'nin 12 aylık ortalamasına göre hesaplanan şubat ayına ait kira zam oranı, ocak enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte yüzde 54,72 oldu.


İş yerlerinin kira zam oranı örnek hesaplanması


Sözleşmesi bu ay yenilenecek bir iş yerinin kira zammına dair örnekleri şöyle sıralayabiliriz:


10 bin liralık bir iş yeri kirası 5 bin 472 lira zamla 15 bin 472 lira olacak.


15 bin liralık bir iş yeri kirası 8 bin 208 lira zamla 23 bin 208 lira olacak.


20 bin liralık bir iş yeri kirası 10 bin 944 lira zamla 30 bin 944 lira olacak.


25 bin liralık bir iş yeri kirası 13 bin 680 lira zamla 38 bin 680 lira olacak.


30 bin liralık bir iş yeri kirası 16 bin 416 lira zamla 46 bin 416 lira olacak.




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