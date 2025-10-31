Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Eski tip ehliyetler için son gün: Kasım'da ücret 7 bin lirayı aşacak

Eski tip ehliyetler için son gün: Kasım'da ücret 7 bin lirayı aşacak

12:0531/10/2025, Cuma
G: 31/10/2025, Cuma
AA
Sonraki haber
Nüfus müdürlüklerinde yoğunluk
Nüfus müdürlüklerinde yoğunluk

1 Ocak 2016 öncesi alınan eski tip ehliyetler, bugün mesai bitimine kadar 15 lira karşılığında yeni tip sürücü belgesiyle değiştirilebilecek. Süreyi kaçıranlar için yenileme ücreti kasım itibarıyla 7 bin 438 lira 60 kuruşa yükselecek.

Eski tip sürücü belgelerinin 1 Ocak 2016'dan itibaren yeni tip ehliyetlerle değiştirilmesi için tanınan süre bugün mesai bitimiyle sona erecek.


Eski tip ehliyetler, bugün mesai bitimine kadar 15 lira karşılığında yenilenebilecek. Bu sürenin ardından eski tip sürücü belgeleri geçersiz sayılacak.



Kasım itibarıyla B sınıfı ehliyet için yenileme ücreti 7 bin 438 lira 60 kuruş olacak. A, A1, A2 ve F sınıfı sürücü belgelerini yenileyecekler 3 bin 643 lira 10 kuruş, B1, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE, G ve M sınıfı belgelerini yenileyecekler ise 11 bin 235 lira 60 kuruş ödeyecek.


Yenileme süresinin sona erecek olması nedeniyle nüfus müdürlüklerine yapılan başvurularda son günlerde belirgin artış yaşandı.


Eski tip sürücü belgelerini yenilemek isteyenlerin, bugün mesai bitimine kadar nüfus müdürlüklerine başvurarak işlemlerini tamamlamaları gerekiyor.



#Ehliyet
#yenileme
#sürücü belgesi
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Hafta sonu sınav var mı? 31 Ekim-1 Kasım 2025 hafta sonu ÖSYM, MEB sınav takvimine göre uygulanacak sınavlar