2025’te daha sıkı kenetleneceğiz

2024’ün son haftalarının Suriye’de yeni bir dönemin kıvılcımı olduğunu vurgulayan Erdoğan, “Yeni dönemin Suriye’de kalıcı barışa, huzura, istikrara ve ekonomik refaha kapı aralaması için gereken her türlü desteği sağlayacağız. Suriye’de istikrar ortamı kök saldıkça inanıyorum ki 13 yıldır vatan hasreti çeken Suriyeli muhacirlerin gönüllü geri dönüşü de kolaylaşacaktır. Bu süre boyunca ‘ensar millet’ olmanın en güzel örneklerini sergileyen tüm vatandaşlarımdan ‘Allah razı olsun’ diyorum” ifadelerini kullandı. İsrail’in Gazze’deki saldırılarına ilişkin de Erdoğan, “Gazze’de ve diğer Filistin topraklarında 15 aydır devam eden katliamların son bulması burada da barışın tesisi için yoğun gayret sarf ediyoruz. Başkenti Doğu Kudüs olan 1967 sınırları temelinde özgür, egemen ve toprak bütünlüğüne sahip bir Filistin devletinin kurulması için 2025 yılında da tüm gücümüzle çalışacağız” değerlendirmesinde bulundu.