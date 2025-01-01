2025’te daha sıkı kenetleneceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni yıl mesajında “Millet olarak 2025 yılında birliğimizi, beraberliğimizi, dayanışmamızı, inşallah daha da güçlendirecek, birbirimize daha sıkı kenetleneceğiz” dedi. Önümüzdeki dönemde ‘terörsüz Türkiye’ vizyonunu gerçeğe dönüştürmek için kararlı adımlar atacaklarını ifade eden Erdoğan, “Ülkemizin önünde yeni bir yol açacak bu sürecin suhuletle, karşılıklı iyi niyet içinde yürümesi için her türlü gayreti gösteriyoruz ama gerektiğinde devletimizin kadife eldiven içindeki demir yumruğunu devreye almaktan da çekinmeyeceğiz” diye konuştu.
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, yeni yıl dolayısıyla yayınlanan video mesajında birlik, beraberlik ve dayanışma vurgusu yaptı.
Yeni umut, beklenti ve hayallerle 2025 senesini karşıladıklarını belirten Erdoğan, yeni yılın ülke, millet, gönül coğrafyası ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını temenni etti. Tüm şehitleri rahmetle yad eden ve gazilere şükranlarını sunan Erdoğan, şunları söyledi: “Millet olarak 2025 yılında birliğimizi, beraberliğimizi, dayanışmamızı, inşallah daha da güçlendirecek, birbirimize daha sıkı kenetleneceğiz.”
85 MİLYON VATANDAŞIMIZ KAZANDI
“Geride bıraktığımız 2024 senesi ülkemiz içinde ve bölgemizde pek çok kritik gelişmeye sahne oldu. Mahalli İdareler Seçimleri’ni tam bir demokrasi şöleni havasında, Türk demokrasisinin olgunluğunu tüm dünyaya yeniden gösterdiğimiz bir iklimde hamdolsun başarıyla gerçekleştirdik. Milletimizin iradesi sandıkta özgürce tecelli ederken kazanan demokrasimizle birlikte yine 85 milyon vatandaşımızın tamamı oldu.”
HER ALANDA ÇOK ÖNEMLİ BAŞARILARA İMZA ATTIK
Tercihleri ne olursa olsun, seçim sandıklarını birer bayram yerine çeviren vatandaşlarıma bugün bir kez daha teşekkür ediyorum. Seçimlere ve bölgemizde patlak veren yeni krizlere rağmen kararlılıkla uyguladığımız ekonomi programımızın meyvelerini toplamaya başladık. İstihdamda, ihracatta, üretimde, turizmde, savunma sanayisinde ve diğer alanlarda çok önemli başarılara imza attık.
DAHA İYİ YERLERE GELECEĞİZ
Deprem bölgesini yeniden ayağa kaldırma çabalarında ciddi mesafe katettiklerine dikkati çeken Erdoğan, yeni yılda bu çalışmaların daha da hızlanacağını vurguladı. Enflasyondaki düşüşün özellikle yılın son aylarında artarak devam etmesinin, 2025 yılı hedeflerine ulaşacaklarını teyit ettiğini dile getiren Erdoğan, şöyle devam etti: “Vatandaşımızın refah kaybını telafi edecek, alım gücünü artıracak politikalara ağırlık vermek suretiyle inşallah daha iyi yerlere geleceğiz.”
DOĞRU YOLDAYIZ BİRAZ DAHA SABIR
Konut, kira ve gıda başta olmak üzere fahiş fiyatlarla milletin ekmeğine göz diken fırsatçılarla mücadelemizi 2025 senesinde de kararlılıkla devam ettireceğiz. Vatandaşlarımdan geçmişte Türkiye’ye çok ağır faturalar ödetmiş, popülist söylemlere prim vermemelerini özellikle istirham ediyorum. Son 22 yılda, bu ülkenin ve milletin tüm meselelerini nasıl biz çözdüysek ekonomideki konjonktürel sıkıntıların üstesinden de yine biz geleceğiz. Doğru yoldayız, Allah’ın izniyle hedeflerimize de ulaşacağız. Sizlerden sadece biraz daha sabır, metanet ve anlayış istiyoruz.
Çınarlara vefa ziyareti
- Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, yılın son gününü bakımevi ziyaretine ayırdı. Erdoğan, Darülaceze Şefkat Özel Bakımevi sakinleriyle bir araya geldi. Bakımevi sakinleriyle sohbet eden Erdoğan, onlara çiçek hediye etti.
Filistin devleti için tüm gücümüzle çalışacağız
- 2024’ün son haftalarının Suriye’de yeni bir dönemin kıvılcımı olduğunu vurgulayan Erdoğan, “Yeni dönemin Suriye’de kalıcı barışa, huzura, istikrara ve ekonomik refaha kapı aralaması için gereken her türlü desteği sağlayacağız. Suriye’de istikrar ortamı kök saldıkça inanıyorum ki 13 yıldır vatan hasreti çeken Suriyeli muhacirlerin gönüllü geri dönüşü de kolaylaşacaktır. Bu süre boyunca ‘ensar millet’ olmanın en güzel örneklerini sergileyen tüm vatandaşlarımdan ‘Allah razı olsun’ diyorum” ifadelerini kullandı. İsrail’in Gazze’deki saldırılarına ilişkin de Erdoğan, “Gazze’de ve diğer Filistin topraklarında 15 aydır devam eden katliamların son bulması burada da barışın tesisi için yoğun gayret sarf ediyoruz. Başkenti Doğu Kudüs olan 1967 sınırları temelinde özgür, egemen ve toprak bütünlüğüne sahip bir Filistin devletinin kurulması için 2025 yılında da tüm gücümüzle çalışacağız” değerlendirmesinde bulundu.
Demir yumruğu devreye almaktan çekinmeyiz
Sınırlarının ötesinde bütün bu diplomatik hamleleri hayata geçirirken Türkiye içinde en önemli gündemlerinin iç cephenin tahkimatı olacağına işaret eden Erdoğan, “Türkiye Yüzyılı”nı “kardeşliğin yüzyılı” yapmakta kararlı olduklarını bildirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Önümüzdeki dönemde ‘terörsüz Türkiye’ ve ‘terörsüz bölge’ vizyonumuzu gerçeğe dönüştürmek için kararlı adımlar atacağız. Ülkemizin önünde yeni bir yol açacak bu sürecin suhuletle, karşılıklı iyi niyet ve anlayış içinde yürümesi için her türlü gayreti gösteriyoruz ama gerektiğinde devletimizin kadife eldiven içindeki demir yumruğunu devreye almaktan da çekinmeyeceğiz. Bu çerçevede 2025 yılında milletimize inşallah yeni müjdeler vermeyi ümit ve arzu ediyoruz” ifadelerini kullandı.
Milletin iftihar kaynağısınız
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2025'e vatan nöbetinde giren Mehmetçiğin yeni yılını kutladı. Batman'daki 14'üncü İnsansız Uçak Sistemleri Üs Komutanlığını ziyaret eden Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler’in telefonu vasıtasıyla Mehmetçiğe hitap eden Erdoğan şöyle konuştu: "Yeni miladi yılın, yurt içinde ve dışında canları pahasına görev yapan güvenlik güçlerimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Peygamber ocağımızın yiğit evlatlarının bölgemizde ve dünyada barış ve güvenliğin tesisine yaptığı katkılardan gurur duyuyoruz. Karada, denizde, havada sahip olduğu kabiliyetlerle dosta güven düşmana korku veren ordumuz, milletimizin iftihar kaynağıdır. 'Güçlü Ordu, Güçlü Türkiye' şiarıyla Türk Silahlı Kuvvetlerimizin her alanda caydırıcılığını artırmaya büyük önem veriyoruz."
2024 yatırım ve hizmetle geçti
- Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 2024'te Türkiye'ye kazandırılan hizmetleri dün gün boyu attığı tweetlerle değerlendirdi. Sosyal medya hesabından 09.55’te “Aziz milletimize hizmet yolunda, 2024 yılında da durmadan, dinlenmeden, gece gündüz demeden aşkla çalıştık; ülkemize her alanda çok önemli eserler, hizmetler, projeler, yatırımlar kazandırdık. 2025 yılına girerken bu hizmetleri bir özetleyelim, hatırlayalım” yazan Erdoğan, paylaşımlarında “#2024teNeYaptık” etiketini kullandı. Ardından 10.00’da tweet atmaya başlayan Erdoğan, her 3 dakikada bir paylaşım yaptı. İlk olarak “105 helikopter, 27 uçak ve 14 İHA ile orman yangınlarına karşı etkin mücadele verdik” bilgisini veren Erdoğan, 24.00’e kadar 250 tweet paylaştı.
Bahçeli ve Özel’e tebrik
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile telefonda görüştü. Erdoğan, görüşmelerde siyasi parti liderlerinin yeni yılını tebrik etti. Erdoğan, görüşmede Devlet Bahçeli'nin doğum gününü de kutladı.