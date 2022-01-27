Zehir tacirlerine geçit yok: Jandarmadan büyük operasyon.

Ahmet G.’nin ağabeyi ve kardeşi, onu uyuşturucuya alıştırdığını öne sürdüğü arkadaşını darp etti. Kardeşlerin elinden genci polis güçlükle aldı. Olay yerinde yapılan incelemede Ahmet G.’nin kollarında şırınga izleri bulunduğu görüldü. Ahmet G.’nin cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.