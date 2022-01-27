Gündem Zehir tacirlerine geçit yok Jandarmadan büyük operasyon
ANKARA

Zehir tacirlerine geçit yok: Jandarmadan büyük operasyon

Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin zehir tacirlerine yönelik düzenlediği 3 ayrı çalışmada 4 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi İHA
2057259
Zehir tacirlerine geçit yok: Jandarmadan büyük operasyon.

Alınan bilgiye göre, Ankara İl Jandarma Komutanlığınca, 10-27 Ocak 2022 tarihleri arasında uyuşturucu madde imal ve ticareti faaliyetlerinin önlenmesine yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında, Altındağ ilçesi Karacaören Mahallesinde şüphe üzerine Jandarma devriyesince C.T. adlı şahsın yapılan üst araması sonucunda 2 adet satışı yasak olan uyuşturucu ve uyarıcı hap ele geçirildi.

Zehir tacirlerine geçit yok: Jandarmadan büyük operasyon.
Zehir tacirlerine geçit yok: Jandarmadan büyük operasyon.
  • Yenimahalle ilçesinde ise Susuz Mahallesinde şüpheli hareketler sergileyen Y.G.K., Ö.S. ve D.D. adlı şahısların Jandarma ekiplerince üst araması yapılarak arama sonucunda 4.75 gr eroin ve 1 gr metamfetamin olduğu değerlendirilen uyuşturucu madde ele geçirildi.Ayrıca Sincan İlçesi Alagöz Mahallesinde A.T. adlı şahsın uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisine ulaşılması üzerine Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan inceleme ve araştırma neticesinde, Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde A.T. adlı şahsın ev ve eklentilerinde arama yapıldı. Narkotik Köpeği Barut ile yapılan arama sonucunda satışa hazır halde 7.86 kilo uyuşturucu madde (kubar esrar) ve 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Zehir tacirlerine geçit yok: Jandarmadan büyük operasyon.
Zehir tacirlerine geçit yok: Jandarmadan büyük operasyon.

Ankara İl Jandarma Komutanlığı tarafından bahse konu 3 olayda uyuşturucu madde ve ele geçen malzemelere el konularak, toplam 4 şahıs hakkında adli işlemlere başlandı.

Ağrı'da tırın dorsesine gizlenmiş 62 kilo 154 gram eroin ele geçirildi
GÜNDEM
Ağrı'da tırın dorsesine gizlenmiş 62 kilo 154 gram eroin ele geçirildi

Hakkari'de İHA destekli operasyonda 30 kilogram eroin ele geçirildi
GÜNDEM
Hakkari'de İHA destekli operasyonda 30 kilogram eroin ele geçirildi

Oğlu uyuşturucudan ölen annenin feryadı yürek yaktı
FOTOĞRAF 7
Title
Edinilen bilgiye göre olay, Yüreğir ilçesine bağlı Ulubatlı Hasan Mahallesi 3092 sokakta meydana geldi.
Title
İddiaya göre, vatandaşlar bir kişinin 4 kişi tarafından getirilip sokak ortasına bırakıldığını, gencin de durumunun ağır olduğunu bildirdi.
Title
Bunun üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, gencin damar yolundan eroin alması sonucu hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerine polis ekipleri de sevk edildi.
Title
Gelen polis ekipleri, şahsın 34 yaşındaki Ahmet G. olduğunu saptadı. Bir süre sonra ise Ahmet G.’nin annesi Songül G. ve kardeşleri olay yerine geldi.
Title
Anne Songül G.’nin koşarak geldiği oğlunun yanında diz çökerek, “Oğlum seni kurtaramadım, sana yardımcı olamadım” diyerek feryat etmesi herkesi ağlattı. Uzun süre anne ve çocukları Ahmet G.’nin başında gözyaşlarına boğuldu. Anneyi çevredeki kadınlar teskin etmeye çalıştı.
Title
Polis ise Ahmet G.’yi sürükleyerek getirip yol kenarına terk edip kaçan şahısları bulmak için çalışma başlattı. Ahmet G.’nin Ulubatlı Hasan Mahallesindeki bir evde uyuşturucu kullanıp birden fenalaştığı, yanındaki arkadaşlarının Ahmet G.’yi sürükleyerek evden çıkarıp, sokak ortasına bıraktıktan sonra kaçtığı ileri sürüldü.
Title
Ahmet G.’nin ağabeyi ve kardeşi, onu uyuşturucuya alıştırdığını öne sürdüğü arkadaşını darp etti. Kardeşlerin elinden genci polis güçlükle aldı. Olay yerinde yapılan incelemede Ahmet G.’nin kollarında şırınga izleri bulunduğu görüldü. Ahmet G.’nin cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Oğlu uyuşturucudan ölen annenin feryadı yürek yaktı
Adana'da bir kişi, damar yolundan eroin aldıktan sonra rahatsızlanınca 4 kişi tarafından yol kenarına bırakılmasının ardından hayatını kaybederken, olay yerine gelen annesinin “Seni kurtaramadım" diye feryat etmesi herkesi ağlattı.
İtalyadanTürkiye kararı

İtalya'dan
Türkiye kararı

​Şubattan itibaren geçerli olacak.
Yarına kadar süre verdik

'Yarına kadar süre verdik'

​HDP'li Semra Güzel ile ilgili yeni gelişme.
Erzurumda çığ düştü

İki kişi karlar altında kaldı.

Necip Hablemitoğlu suikastının katil zanlılarındandı.

Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetiyle ilgili son dakika gelişmesi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.