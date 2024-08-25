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21 yıl sonra bir ilk: Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Ahlat'ta toplandı

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Bitlis'in Ahlat ilçesinde toplandı. 21 yıl sonra ilk kez Ankara dışında yapılan toplantı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Ahlat Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşiyor. İç ve dış gelişmelerin ele alınacağı toplantıda Gazze'de ateşkes görüşmelerinde gelinen son durum ile ekonomik gelişmeler çerçevesinde Yeni Orta Vadeli Plan hazırlıkları ve bu konuda iş dünyası ile yapılan görüşmelerin çıktıları da masaya yatırılacak.

Semih Bozkuş
18:13 - 25/08/2024 Pazar
Güncelleme: 18:23 - 25/08/2024 Pazar
Yeni Şafak
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Bitlis'in Ahlat ilçesinde toplandı.
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Bitlis'in Ahlat ilçesinde toplandı.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında ilk kez Ankara dışında, Bitlis'in Ahlat ilçesinde toplandı.

Malazgirt Zaferi'nin 953'üncü yıldönümü kapsamında Ahlat ve Malazgirt'i ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki kabine toplantısı, 21 yılın ardından ilk kez Bitlis'in Ahlat ilçesinde yapılıyor.

Ahlat Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantıda iç ve dış gelişmeler ele alınacak.

Gazze'de ateşkes görüşmelerinde gelinen son durumun da ele alınacağı toplantıda ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken ile telefon görüşmesi gerçekleştiren Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın sunum yapması bekleniyor.

Ekonomik gelişmeler çerçevesinde Yeni Orta Vadeli Plan hazırlıkları ve bu konuda iş dünyası ile yapılan görüşmelerin çıktıları da ele alınacak.

Öte yandan kamuda esnek çalışma da gündeme gelecek.

#Kabine Toplantısı
#Cumhurbaşkanı
#Recep Tayyip Erdoğan
#Bitlis
#Ahlat
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