21 yıl sonra bir ilk: Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Ahlat'ta toplandı

Malazgirt Zaferi'nin 953'üncü yıldönümü kapsamında Ahlat ve Malazgirt'i ziyaret etti.

Gazze'de ateşkes görüşmelerinde gelinen son durumun da ele alınacağı toplantıda ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken ile telefon görüşmesi gerçekleştiren Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın sunum yapması bekleniyor.

Ekonomik gelişmeler çerçevesinde Yeni Orta Vadeli Plan hazırlıkları ve bu konuda iş dünyası ile yapılan görüşmelerin çıktıları da ele alınacak.