21 yıl sonra bir ilk: Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Ahlat'ta toplandı

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında ilk kez Ankara dışında, Bitlis'in Ahlat ilçesinde toplandı.
Malazgirt Zaferi'nin 953'üncü yıldönümü kapsamında Ahlat ve Malazgirt'i ziyaret etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki kabine toplantısı, 21 yılın ardından ilk kez Bitlis'in Ahlat ilçesinde yapılıyor.
Ahlat Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantıda iç ve dış gelişmeler ele alınacak.
Gazze'de ateşkes görüşmelerinde gelinen son durumun da ele alınacağı toplantıda ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken ile telefon görüşmesi gerçekleştiren Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın sunum yapması bekleniyor.
Ekonomik gelişmeler çerçevesinde Yeni Orta Vadeli Plan hazırlıkları ve bu konuda iş dünyası ile yapılan görüşmelerin çıktıları da ele alınacak.
Öte yandan kamuda esnek çalışma da gündeme gelecek.