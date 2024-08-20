22 yılda neler yapıldı

Yaz sürecinde milyonlarca gurbetçi Türkiye’ye akın ediyor. Bu potansiyeli iyi değerlendirmek isteyen AK Parti Dış İlişkiler Başkanlığı, yurt dışında yaşayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına yönelik 2002’den günümüze kadar hayata geçirilen hizmetlerin anlatıldığı kitapçıklar hazırladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla hazırlanan kitapçıklar, sınır kapılarında dağıtılmaya başlandı.
Kitapçıklarda oy kullanma imkanları, e-Devlet sayesinde Türkiye’ye gelmeden yapılabilen resmi işlemler, nüfus ve pasaport işlemleri, dövizle askerlik, sosyal güvenlik, sağlık ve gümrük, trafik, seyahat kolaylıkları anlatılıyor. Kitapta yer alan bilgiler arasında, 2002 yılında 163 olan dış temsilcilik sayısının 260’a çıkarıldığı, e-konsolosluk hizmeti, gezici konsolosluk hizmeti, 8 dilde 7/24 hizmet veren konsolosluk çağrı merkezi gibi hizmetlerin hayata geçirildiği, yurt dışında yaşayan vatandaşlar arasından onları temsilen milletvekilleri seçildiği bilgileri de yer alıyor.
İşte onlardan bazıları:
* 2023 seçimlerinde 73 ülke, 151 dış temsilcilik ve 16 şehirde 692 sandık kuruldu.
* Türk pasaportuyla vizesiz ve kapıda vize ile seyahat edilebilen ülke sayısı 42’den 118’e çıkarıldı.
* Gurbetçi vatandaşlara dövizle bireysel emeklilik imkânı sunuldu.
* Borçlanma yoluyla emekli olanlara yarı zamanlı çalışma hakkı tanındı.
* Dövizle askerlik imkânı sunulurken, 21 günlük temel eğitim şartı kaldırıldı.
* Yurt dışından getirilen taşıtların kalma süresi 185 günden 4 yıla çıkarıldı.
* THY’nin 2002’de 78 olan uçuş noktası, günümüzde 350’ye çıkarıldı.