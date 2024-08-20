22 yılda neler yapıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti MYK toplantısında, 15 belediye başkanı ile 2 milletvekilinin AK Parti’ye geçeceği beklentisi ile ilgili olarak, “Harekete güç katacak herkesle ortak değerler etrafında buluşma irademiz dün olduğu gibi bugün de bakidir” dedi.