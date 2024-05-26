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23 kişinin katilini tek atışla vurdu

Lice’de önceki gece hassas bir operasyon gerçekleştirildi. 8’i güvenlik görevlisi 23 kişiyi şehit eden ve yıllardır aranan PKK’lı terörist Mehmet Yıldırım’ın Ortaç Köyü'ndeki evine geldiği tespit edildi. Etrafı kuşatılan Yıldırım, ailesini de kalkan yapıp bir üsteğmeni yaralayınca devreye keskin nişancı girdi. Usta nişancı, teröristi tek atışta gözünden vurup 4 saatlik operasyonu sona erdirdi.

Burak Doğan
04:00 - 26/05/2024 Pazar
Güncelleme: 04:14 - 26/05/2024 Pazar
Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Gri listede aranan “Sofi” kod adlı PKK’lı terörist Mehmet Yıldırım, Diyarbakır Lice'de gerçekleştirilen Bozdoğan-40 Operasyonu’nda etkisiz hale getirildi. PKK’lı elebaşının, cuma akşamı ilçeye bağlı Ortaç köyünde yaşayan ailesinin yanına gittiği tespit edildi. Yıldırım’ın sağ yakalanması için operasyonun düğmesine basıldı. Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma İstihbarat Başkanlığı, TEM Daire Başkanlığı ve MİT Başkanlığı’nın gizli tuttuğu operasyon için, bölgeye saat 22.00 sularında Lice Jandarma Komando Komutanlığı'ndan seçilen 2 tim götürüldü. Timlere güvenlik korucuları da eşlik etti.

Mehmet Yıldırım

AİLESİNİ KALKAN YAPTI

Teröristin gizlendiği eve ulaşan ekipler “Teslim ol” çağrısında bulundu. PKK’lı Yıldırım ise ateşle karşılık verdi. Bu esnada bir üsteğmen yaralandı. Yaralı Jandarma Üsteğmen’in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Çatışmaya karşı elebaşı terörist, ailesini kendisine kalkan yaptı. Evin içindeki sivillerin zarar görmemesi için komando timi içeri girmedi, keskin nişancılar operasyona dahil oldu. 500 bin liraya kadar ödülle gri listede aranan PKK’lı elebaşı Mehmet Yıldırım, 4 saat süren operasyonun sonunda saat 02.20 civarında etkisiz hale getirildi. Yıldırım, bulunduğu evin karşısındaki eve konuşlanan keskin nişancının tek el atışıyla gözünden vuruldu.


23 ŞEHİDİN KATİLİ

6 farklı terör eyleminin faili olarak aranan PKK’lı Mehmet Yıldırım, 8'i güvenlik görevlisi, 15’i sivil 23 şehidin katiliydi. Yıldırım'ın bizzat katıldığı terör saldırılarında 8 güvenlik görevlisi ve 10 sivil de yaralanmıştı. 2021 yılında Uzman Çavuş Mehmet Çelik'in de aralarında bulunduğu birçok askerin şehit edildiği saldırılara katılan Yıldırım, çatışmadan sonra ele geçirdiği telsizden anons çekip eylemi bizzat kendisinin gerçekleştirdiğini ilan etmişti. Yıldırım'ın 5 senedir Lice kırsalında gizlendiği öğrenildi. Güvenlik güçlerinin daha önceki operasyonlarda sıcak temas sağladığı terörist 4 kez kaçmayı başarmış, beraberindeki teröristler ise ölü ele geçirilmişti.


#Diyarbakır
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#PKK
#keskin nişancı
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