2,5 saatlik barış görüşmesi

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde bir araya geldi. Basına kapalı gerçekleştirilen kabulde, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, MİT Başkanı İbrahim Kalın ile Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da hazır bulundu. Zelenski görüşme sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.





HEYETİ İSTANBUL’A GÖNDERMEYE KARAR VERDİK

Zelenski, basın açıklamasında şu ifadeleri kullandı: “Sayın Erdoğan ile görüşmemizi yaptık. Büyük bir gündemimiz vardı. Ukrayna-Türkiye ilişkilerini gündeme aldık. Karadeniz’de güvenlik, tahıl koridoru gibi konuları ele aldık. İkili gündemimiz çok yoğundu; ancak önceliğimiz ateşkesti. Erdoğan ve Trump'a olan saygımızdan ateşkes için heyetimizi İstanbul’a göndermeye karar verdik. Heyetimiz Ukrayna Savunma Bakanı tarafından yönetilecek. Rusya tarafından mevkidaşı yok ama bizler bu görüşmelerin olması gerektiğini düşünüyoruz. Bu artık müzakerelerin sözde değil gerçekten gerçekleşeceğini umuyoruz.”





YAPILAN ŞEY SAYGISIZLIK

“Koşulsuz ateşkes liderler seviyesinde görüşülecekse ben buradayım, doğrudan görüşmelere hazırım. Rusya’nın en azından delegasyon düzeyinde bir şey göstermesi gerekiyor. Ankara’ya kendisi gelmedi. İstanbul’a da gelmeyeceklerse biz, dünyada dolaşıp Rus aramayacağız. Rusya tarafından bir saygısızlık gösteriliyor. Bu saygısızlık sadece Ukrayna’ya değil herkese yönelik. En başta Türkiye ve ABD’ye yöneliktir.”



