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250 bin euro ile yakalanmışlar

250 bin euro ile yakalanmışlar

Haber Merkezi
13:118/01/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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Yunus Emre Enstitüsü'nün eski başkanı firari Şeref Ateş'in hala Türkiye'ye dönmediği öğrenildi.
Yunus Emre Enstitüsü'nün eski başkanı firari Şeref Ateş'in hala Türkiye'ye dönmediği öğrenildi.

Yunus Emre Enstitüsü'nde ortaya çıkan yolsuzluk skandalı gündemden düşmüyor. Enstitünün eski başkanı firari Şeref Ateş'in hala Türkiye'ye dönmediği ve savcılığa ifade vermediği öğrenildi. Şeref Ateş’in özel kaleminde çalışan personel Serkan İ. ile Destek Hizmetleri ve Bilişim Daire Başkanı Murat Ç.’nin 2022 yılında Almanya'ya 250 bin euro sokmaya çalıştığı ortaya çıktı.

Mali polis, yasal sınırın 10 bin euro olması nedeniyle söz konusu miktarı taşıyan şahısları tespit ederek yakaladı. 2022 yılında yaşanan bu olay sonrasında, Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Şeref Ateş'in herhangi bir idari soruşturma başlatmadığı belirtildi.

Yürütülen soruşturma kapsamında Destek Hizmetleri ve Bilişim Daire Başkanı Murat Ç. tutuklanırken, Şeref Ateş'in özel kaleminde çalışan Serkan İ.'ye yurt dışı çıkış yasağı getirilerek serbest bırakıldı.

Şeref Ateş ve ailesi hakkında Mali Suçlar Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından detaylı bir inceleme başlatıldı. Ayrıca, enstitünün iş yaptığı şirketler üzerine vergi denetimleri de devam ediyor.

Yüksek miktarlardaki usulsüz para akışı ve bu akışın organize bir şekilde gerçekleştirildiği iddiaları soruşturmanın odağında bulunuyor.

Olayla ilgili soruşturma ve denetimlerin süreceği ve yeni gelişmelerin takip edileceği ifade ediliyor.



#Yunus Emre Enstitüsü
#MASAK
#Şeref Ateş

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