250 bin euro ile yakalanmışlar

Mali polis, yasal sınırın 10 bin euro olması nedeniyle söz konusu miktarı taşıyan şahısları tespit ederek yakaladı. 2022 yılında yaşanan bu olay sonrasında, Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Şeref Ateş'in herhangi bir idari soruşturma başlatmadığı belirtildi.

Yürütülen soruşturma kapsamında Destek Hizmetleri ve Bilişim Daire Başkanı Murat Ç. tutuklanırken, Şeref Ateş'in özel kaleminde çalışan Serkan İ.'ye yurt dışı çıkış yasağı getirilerek serbest bırakıldı.

Şeref Ateş ve ailesi hakkında Mali Suçlar Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından detaylı bir inceleme başlatıldı. Ayrıca, enstitünün iş yaptığı şirketler üzerine vergi denetimleri de devam ediyor.

Yüksek miktarlardaki usulsüz para akışı ve bu akışın organize bir şekilde gerçekleştirildiği iddiaları soruşturmanın odağında bulunuyor.

Olayla ilgili soruşturma ve denetimlerin süreceği ve yeni gelişmelerin takip edileceği ifade ediliyor.







