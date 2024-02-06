26 ilin ilçe adaylarını çalıştı

AK Parti Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, belediye meclis üyeliği için 2 bin başvuru olduğunu belirtti. 31 Mart yerel seçimlerine ilişkin bir grup gazeteciye açıklama yapan Keşir, “Adayların tamamı belli olduktan sonra çalışmaya başlayacağız. 2019 seçimlerinde il ve ilçelerde toplam 12 adayımız vardı. Bu seçimde 1 büyükşehir, 3 il olmak üzere 4 tane kadın aday var. Kadın meclis üyeliği için 2 bin başvuru var. 70 ilde bin 390 kişi ile ön görüşme yapıldı. 2019’a göre kadın adayları daha çok olacak. Anket, teşkilat nabız yoklaması, en çok oyu kim alacaksa onu aday yapma konusunda ilerliyoruz” ifadelerini kullandı. Kadın kolları olarak son altı ayda 132 bin 502 kadını AK Parti’ye üye yaptıklarını, böylece toplam kadın üye sayılarının 5 milyon 527 bin 175’i bulduğunu ifade eden Keşir, “Bu hafta ‘Vefa Buluşmaları’ kapsamında mahalle bazlı üye ziyaretleri gerçekleştireceğiz" dedi.