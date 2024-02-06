26 ilin ilçe adaylarını çalıştı

Cumhur İttifakı kapsamında 31 Mart seçimlerinde 74 ilde adayını açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, meclis üyeliği ve 26 ilin belirlenmeyen ilçe belediye başkan adaylarının değerlendirmesini yaptı.
İTTİFAK ÇALIŞMALARI ELE ALINDI
Erdoğan ayrıca aday tespit komisyonunu topladı. Teşkilat temayülleri, anket ve çapraz saha çalışmaları üzerinden adayların değerlendirildiği toplantıda, ilçelerde gösterilecek adaylar ile belediye meclis listeleri üzerinde duruldu. Toplantıda Cumhur İttifakı içinde yürütülen ittifak çalışmalarındaki son durumun da ele alındığı kaydedildi.
Meclis üyeliğine 2 bin kadın aday
AK Parti Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, belediye meclis üyeliği için 2 bin başvuru olduğunu belirtti. 31 Mart yerel seçimlerine ilişkin bir grup gazeteciye açıklama yapan Keşir, “Adayların tamamı belli olduktan sonra çalışmaya başlayacağız. 2019 seçimlerinde il ve ilçelerde toplam 12 adayımız vardı. Bu seçimde 1 büyükşehir, 3 il olmak üzere 4 tane kadın aday var. Kadın meclis üyeliği için 2 bin başvuru var. 70 ilde bin 390 kişi ile ön görüşme yapıldı. 2019’a göre kadın adayları daha çok olacak. Anket, teşkilat nabız yoklaması, en çok oyu kim alacaksa onu aday yapma konusunda ilerliyoruz” ifadelerini kullandı. Kadın kolları olarak son altı ayda 132 bin 502 kadını AK Parti’ye üye yaptıklarını, böylece toplam kadın üye sayılarının 5 milyon 527 bin 175’i bulduğunu ifade eden Keşir, “Bu hafta ‘Vefa Buluşmaları’ kapsamında mahalle bazlı üye ziyaretleri gerçekleştireceğiz" dedi.