|
Gündem

26 ilin ilçe adaylarını çalıştı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan dün AK Parti Genel Merkezi’nde yerel seçim mesaisini sürdürdü.

Resul Ekrem Şahan
Resul Ekrem Şahan
04:00 - 6/02/2024 Salı
Güncelleme: 02:25 - 6/02/2024 Salı
Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan.

Cumhur İttifakı kapsamında 31 Mart seçimlerinde 74 ilde adayını açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, meclis üyeliği ve 26 ilin belirlenmeyen ilçe belediye başkan adaylarının değerlendirmesini yaptı.

İTTİFAK ÇALIŞMALARI ELE ALINDI

Erdoğan ayrıca aday tespit komisyonunu topladı. Teşkilat temayülleri, anket ve çapraz saha çalışmaları üzerinden adayların değerlendirildiği toplantıda, ilçelerde gösterilecek adaylar ile belediye meclis listeleri üzerinde duruldu. Toplantıda Cumhur İttifakı içinde yürütülen ittifak çalışmalarındaki son durumun da ele alındığı kaydedildi.

Ayşe Keşir.

Meclis üyeliğine 2 bin kadın aday

AK Parti Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, belediye meclis üyeliği için 2 bin başvuru olduğunu belirtti. 31 Mart yerel seçimlerine ilişkin bir grup gazeteciye açıklama yapan Keşir, “Adayların tamamı belli olduktan sonra çalışmaya başlayacağız. 2019 seçimlerinde il ve ilçelerde toplam 12 adayımız vardı. Bu seçimde 1 büyükşehir, 3 il olmak üzere 4 tane kadın aday var. Kadın meclis üyeliği için 2 bin başvuru var. 70 ilde bin 390 kişi ile ön görüşme yapıldı. 2019’a göre kadın adayları daha çok olacak. Anket, teşkilat nabız yoklaması, en çok oyu kim alacaksa onu aday yapma konusunda ilerliyoruz” ifadelerini kullandı. Kadın kolları olarak son altı ayda 132 bin 502 kadını AK Parti’ye üye yaptıklarını, böylece toplam kadın üye sayılarının 5 milyon 527 bin 175’i bulduğunu ifade eden Keşir, “Bu hafta ‘Vefa Buluşmaları’ kapsamında mahalle bazlı üye ziyaretleri gerçekleştireceğiz" dedi.



#Recep Tayyip Erdoğan
#yerel seçimler
#Siyaset
2 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Ev sahibi olmak isteyen milyonlarca vatandaşa müjde TOKİ'den geldi: İstanbul ve Ankara'da yeni projeler başlatılıyor