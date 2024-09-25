27 ilde harekete geçildi: Bin 29 düzensiz göçmen yakalandı

27 ilde göçmen kaçakçılığı organizatörleri ve düzensiz göçmenlere yönelik son 4 gündür süren 'Kalkan-27' operasyonlarında 84 organizatör ve bin 29 düzensiz göçmenin yakalandığını, göçmen kaçakçılığı organizatörlerinin 25'inin tutuklandığını açıkladı.
Emniyet Genel Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Daire Başkanlığı ve Göç İdaresi Başkanlığı koordinesinde, 27 ilde göçmen kaçakçılığı organizatörleri ve düzensiz göçmenlere yönelik son 4 gündür 'Kalkan-27' operasyonları düzenlendi.
Buna göre; yapılan eş zamanlı baskınlar ve yol kontrolleri sonucu 84 göçmen kaçakçılığı organizatörü ve 1029 düzensiz göçmen yakalandı.
Yakalanan göçmen kaçakçılığı organizatörlerinin 25'i tutuklandı, 7'si hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğerlerinin adli işlemleri sürüyor.
Yakalanan düzensiz göçmenler de ülkelerine geri gönderilmek üzere geri gönderme merkezlerine teslim edildi.