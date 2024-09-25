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27 ilde harekete geçildi: Bin 29 düzensiz göçmen yakalandı

27 ilde harekete geçildi: Bin 29 düzensiz göçmen yakalandı

09:2525/09/2024, Çarşamba
DHA
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Foto: Arşiv
Foto: Arşiv

27 ilde göçmen kaçakçılığı organizatörleri ve düzensiz göçmenlere yönelik son 4 gündür süren 'Kalkan-27' operasyonlarında 84 organizatör ve bin 29 düzensiz göçmenin yakalandığını, göçmen kaçakçılığı organizatörlerinin 25'inin tutuklandığını açıkladı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Daire Başkanlığı ve Göç İdaresi Başkanlığı koordinesinde, 27 ilde göçmen kaçakçılığı organizatörleri ve düzensiz göçmenlere yönelik son 4 gündür 'Kalkan-27' operasyonları düzenlendi.


Buna göre; yapılan eş zamanlı baskınlar ve yol kontrolleri sonucu 84 göçmen kaçakçılığı organizatörü ve 1029 düzensiz göçmen yakalandı.


Yakalanan göçmen kaçakçılığı organizatörlerinin 25'i tutuklandı, 7'si hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğerlerinin adli işlemleri sürüyor.


Yakalanan düzensiz göçmenler de ülkelerine geri gönderilmek üzere geri gönderme merkezlerine teslim edildi.



Bitlis'te otomobilde 8 kaçak göçmen yakalandı

Bitlis’in Adilcevaz ilçesinde, sürücüsünün ihtara uymadığı, polisin takibiyle durdurulan otomobilde 8 kaçak göçmen yakalandı. Bitlis İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine bir otomobile dur ihtarında bulundu. Ancak sürücü yoluna devam etti, polis ekipleri de peşine düştü. Malazgirt yoluna giren araç durdurulup sürücü gözaltına alındı. Araçta yapılan kontrollerde arka koltukta ve bagajda 8 kaçak göçmen yakalandı. Göçmenlere organizatörlük yaptığı belirlenen otomobil sürücüsü gözaltına alındı. 8 kaçak göçmen ise sınır dışı işlemleri için Bitlis İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.


#İçişleri Bakanlığı
#düzensiz göç
#emniyet

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