28 il yarın açıklanıyor

Bu toplantıda İstanbul adayının da olduğu 12 büyükşehir ile 16 ilin adayı tanıtılacak. Saat 14.00’te başlayacak lansman öncesi seçimlere ilişkin hazırlanan kısa film gösterilecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından adayları açıklanacak 12 büyükşehir, “İstanbul, Kocaeli, Eskişehir, Bursa, Denizli, Balıkesir, Aydın, Samsun, Mardin, Erzurum, Muğla, Ordu” olacak. Adayları açıklanacak diğer iller ise Giresun, Elazığ, Edirne, Düzce, Bitlis, Bingöl, Çanakkale, Çankırı, Kastamonu, Rize, Sinop, Tokat, Yalova, Isparta, Artvin ve Bayburt.
46 ŞEHİR ANKARA’DA
Adaylar alfabetik sıraya göre açıklanacak. Sahaya “Türkiye bilir, gerçek belediyecilik AK Parti’dir” sloganıyla çıkacak olan AK Parti’de iki aşamalı aday tanıtım toplantısının ikincisi ise başkent Ankara’da 15 Ocak’ta düzenlenecek. Burada Ankara adayı ile birlikte 46 büyükşehir ve ilin adayı daha duyurulacak.