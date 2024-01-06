28 il yarın açıklanıyor

AK Parti büyükşehir belediye başkan adayları 2024 yerel seçimlerin yaklaşmasıyla birlikte merak konusu. AK Parti ve MHP yerel seçimde de bazı illerde ortak aday ile seçimlere katılacak. AK Parti Mersin ve Manisa dışında diğer büyükşehirlerde aday çıkaracak. AK Parti’nin büyükşehir belediye başkan adayları kesin listesi için takvim açıklandı. Peki AK Parti, İBB, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa, Konya, Adana, Hatay ve diğer büyükşehir belediye başkan adayları kim, belli oldu mu? 2024 büyükşehir belediye başkan adayları ne zaman belli olacak? İşte detaylar.