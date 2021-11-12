28 Şubat'ın hasarı onarılıyor

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, mesleki eğitimin güçlendirilmesi başta olmak üzere bakanlığın çalışmaları hakkında Yeni Şafak’a özel açıklamalar yaptı. Organize sanayi bölgelerinin (OSB) mesleki eğitim için en kritik yerler olduğuna vurgu yapan layan Bakan Özer şunları söyledi:

- Cumhurbaşkanımız mesleki eğitimin güçlendirilmesi ile ilgili önemli müjdeler veriyor. Bu konuda değerlendirmeniz nedir?

Cumhurbaşkanımız sadece mesleki eğitim değil, eğitimin tüm meseleleri ile yakından ilgileniyor. Son 20 yılda eğitimde yaşanan devasa gelişmeler ve elde edilen önemli kazanımlar bu yakından ilginin doğrudan sonucudur. Mesleki eğitimle ilgili de geçmişten gelen sıkıntılar önemli ölçüde çözüldükten sonra artık mesleki eğitimi olması gereken yere oturtmak için attığımız her adımda yanımızda.

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Bakan Mahmut Özer, sık sık meslek liselerini ziyaret ederek öğrencilerin nçalışmalarıyla ilgili bilgi alıyor.

EĞİTİMDE KATSAYI HASARI

- Mesleki eğitimle ilgili geçmişten gelen sıkıntılara değinilince katsayı uygulamasına değinmemek olmaz. Katsayı uygulamasının mesleki eğitime maliyeti ne oldu?

1998’de kararı alınan ve 1999’da başlayan bu uygulama on yılın üzerinde uygulandı. Daha önce akademik olarak başarılı olan öğrencilerin de yoğun olarak gittikleri meslek liselerine bu uygulamadan sonra bu öğrenciler gitmemeye başladı. Meslek liseleri bu uygulamadan sonra tüm lise türlerini deneyip yerleşemeyen öğrencilerin daha çok kümelendiği bir okul türüne dönüştü. Öğretmenlerimizin yeni öğrenci kümesinden başarı beklentileri düştü. Eğitimin kalitesi giderek azaldı. Mezunlar, iş gücü piyasamızın beklentilerini karşılamaktan uzaklaştı. Ve giderek iş gücü piyasasından ‘aradığım elemanı bulamıyorum’ sözü yükselmeye başladı. Dolayısıyla, iş gücü piyasası on yıllarca insan kaynağı açısından inanılmaz maliyetler ödemek zorunda kaldı. Diğer taraftan bu uygulama mesleki eğitimin algısını alt üst etti ve okullar arası başarı farklarının derinleşmesine yol açtı. Hala bu sorunun çözümü ile uğraşıyoruz.

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İŞ DÜNYASI MEMNUN

- Hem mesleki eğitim hem de okullar arası başarı farkları açısından bugün yaşanan sorunların çoğunun katsayı uygulamasının bakiyesi olduğunu söyleyebilir miyiz?

Elbette. Katsayı uygulaması kaldırıldıktan sonra bakanlığımız son on yılda mesleki eğitimi güçlendirmek için önemli adımlar attı. Sorunlar çözüldükçe iyileşme de yaygınlaşmaya ve çok daha fazla görünür olmaya başladı. Şu anda kat edilen mesafeden ve gelinen noktadan iş dünyamız da oldukça memnun.

167 OSB’YE DAHA EĞİTİM MERKEZİ

- Cumhurbaşkanımız tüm OSB’lede iki ay içerisinde mesleki eğitim merkezi kurulacağının müjdesini verdi. Biraz ayrıntı verebilir misiniz?

OSB’ler mesleki eğitim için en kritik yerler. Sektör kümelenmelerinin yoğun olduğu ve uygulamalı eğitimin çok güçlü yapılabildiği yerler. Bu nedenle mesleki eğitim merkezlerinin tüm OSB’lerde kurulması için çalışma başlattık. Şu anda 87 OSB’de mesleki eğitim merkezi var. Geriye kalan 164 OSB’de de yıl sonuna kadar mesleki eğitim merkezi kuracağız. Süreci Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız ile birlikte yürütüyoruz. Böylece 2021 yılı sonunda tüm OSB’ler de mesleki eğitim merkezleri aktif olarak hizmet vermeye başlayacak.

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Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Genel Yayın Yönetmenimiz Hüseyin nLikoğlu, Ankara Haber Müdürümüz Fazlı Şahan ve Eğitim Muhabirimiz Yasemin Asan’ın sorularını cevaplandırdı.

Mezunlara iş önceliği

- Eskiden mesleki eğitimden sıklıkla şikayet edilirken artık iş dünyası ile birlikte yeni projeler yaptığınız görülüyor.

Mesleki eğitimde attığımız en önemli adım, iş dünyasının mesleki eğitimin tüm süreçlerine aktif katılımlarını sağlamak. Artık, mesleki eğitim müfredatını iş dünyamızla birlikte güncelliyoruz, iş yeri eğitimi ve stajları birlikte planlıyoruz. Öğretmenlerimizin iş başı ve mesleki gelişim eğitimlerinin tamamını iş veren üstlendi. Başarılı öğrencilere burs veriliyor. Ve en önemlisi mezunlara istihdamda öncelik veriliyor. İş verenlerimiz de bu iş birliklerinden oldukça memnun. Artık en üst başarı diliminden öğrencilerimiz mesleki eğitimi tercih etmeye başladılar. Öğrencinin tercihi değişiyor ve yönelimleri artıyorsa bu, sorunların çözüldüğüne ve gelecek beklentisinin güçlendiğine işaret ediyor. Bu, çok önemli bir kırılma noktası. Gelinen nokta oldukça memnuniyet verici. Daha yapacak çok işimiz var.

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FOTOĞRAF 22 Okuldan mezun olan öğrenciler, sanayi-okul işbirliğinde 4-5 bin lira maaşla işe başlayabiliyor ya da isterlerse alanlarına göre kendi iş yerini açma belgesine sahip oluyor.<br> Okul, Elektrik-Elektronik Teknolojisi, Bilişim Teknolojileri, Makine Tasarım Teknolojisi, Metal Teknolojisi, Motorlu Araçlar Teknolojisi, Kimya Teknolojisi ile Mobilya ve İç Mekan Tasarımı bölümlerinde gerçekleştirilen üretimle yılda 5 milyon ciro yapıyor.<br> Selçuklu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Murat Aksoy, 2022-2023 eğitim öğretim yılında da merkezi sınavla öğrenci alacaklarını ifade ederek, mezuniyetten sonra kendi ayakları üzerinde duran gençler yetiştirmeye çalıştıklarını söyledi.<br> Türkiye'de 50 Ar-Ge merkezinden biri olduklarını hatırlatan Aksoy, öğretmen ve öğrencilerin tasarladıkları ürünlerin ekonomik bir değere dönüştürülmesinin hedeflendiğini söyledi.<br> Ar-Ge merkeziyle öğrencilerin meslekleriyle ilgili teknolojileri de yakından takip etme imkanı bulduğunu ifade eden Aksoy, öğrencilerin diplomalarının yanında iş yeri açma ve mesleki eğitim yeterliliğinin bulunduğunu gösteren \"Europass\" belgeleriyle mezun olduğunu söyledi<br> Aksoy, işletmelerin kendilerinden öğrenci talep ettiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:<br><br>\"Çocuklarımızı bu işletmelerle ilişkilendiriyoruz. Öğrencilerimiz yüzde 100 iş imkanıyla mezun oluyorlar. Açıkta kalan hiçbir öğrencimiz yok. Okulumuz aynı zamanda döner sermayesi olan ve iş yapan bir okul. Pandemi başladığından buyana ürettiğimiz dezenfektan, maske gibi ürünlerimize yoğun talep oldu. Geçen yıl Kovid-19 nedeniyle biraz yüksek bir ciroya sahiptik. Yaklaşık 5 milyon liralık bir ciromuz var. Bu sene de o ciroyu yakalama azmindeyiz. Hem öğretmen arkadaşlarımız hem öğrencilerimiz bu üretimde dahil.\"<br> \"Öğrenci sayımız piyasanın taleplerini karşılayabilecek boyutta bile değil\"<br><br>Motorlu Araçlar Teknolojisi Alan Şefi Zühtü Mert ise motorlu araçlar teknolojisi alanının dünyada otomotiv ve inşaat sektöründen sonra 3. büyük sektör olduğunu ifade etti. Mert, bu alan mezunlarının iş bulmalarının çok kolay olduğunu belirterek, \"Biz burada her türlü motorlu aracın üzerindeki teknolojileri, onların bakım-onarımlarını, üzerinde yer alan sistemlerin her türlü teknolojisini teorik ve uygulamalı olarak öğrencilerimize aktarıyoruz. Bizim öğrencilerimiz teknisyen unvanıyla mezun oluyorlar, ustalık ve iş yeri açma belgesi veriyoruz. Öğrencilerimiz, iş yeri açabilirler, yüksek okula giderek eğitimlerine devam edebilirler.\" dedi.<br> Döner sermaye kapsamında her türlü binek ve hafif ticari aracın bakım ve onarımını yaptıklarını anlatan Mert, öğrencilerin de bu işten gelir elde ettiğini söyledi.<br> Piyasada öğrencilere yoğun talep olduğunu vurgulayan Mert, \"Bizim öğrenci sayımız piyasanın taleplerini karşılayabilecek boyutta bile değil. Bu nedenle istihdam konusunda sıkıntı yaşamıyoruz. Yetkili servislerde, özel atölye ve servislerde, otomobil fabrikalarında, yedek parça dükkanlarında alanımızla ilgili çok açık bulunmakta. Dolayısıyla mezunlarımızın işsiz kalma gibi bir şansı yok. Buradan mezun olan öğrenciler bugünkü şartlarda asgari ücretin 2 katı maaşla başlıyorlar.\" diye konuştu.<br> 12. sınıf öğrencilerinden Yaprak Sivrikaya da otomobillere merakından dolayı Motorlu Araç Teknolojisi alanını tercih ettiğini belirterek, \"İş imkanımız fazla. Makine ya da otomotiv mühendisliği istiyorum. 'Kadın yaptı' dedirtmek istiyorum. Mesleğimi burada öğreniyorum. Buradan çıkar çıkmaz teknisyen olarak işe girebilirim.\" dedi.<br> Hatice Orhanlı da hem teorik hem uygulamalı eğitim aldığını dile getirerek, \"Başta erkek öğrenciler garip baktı ama biz bu ön yargıyı yavaş yavaş kırdık. Ağır işlerde yardımcı oluyorlar. Makine ya da otomotiv mühendisi olmak istiyorum. Uygulamalı ve teorik bilgim olduğu için daha avantajlı olacağım.\" ifadelerini kullandı.<br> \"5 bin 500 liraya işe başlayabiliyorlar\"<br><br>Mobilya ve İç Mekan Tasarımı Bölümü Kısım Şefi İsmail Canayakın, öğrencilerin ev ve ofis mobilyaları ürettiklerini belirterek, \"Ankara Ders Aletleri Yapım Merkezi, Tapu Kadastro 5. Bölge Müdürlüğü'nün işlerini yapıyoruz. Sipariş de alıyoruz. Gençlerimizi yetiştiriyoruz. Üretim ve tasarım bölümümüz ayrıdır. Herhangi bir ofisin, büronun, iş yerinin dekorasyon tasarlaması da yapılıyor.\" dedi. Canayakın, öğrencilerin Mobilya ve İç Mekan Tasarımı Bölümünden iş yeri açma belgesi aldığını, ustalık belgesi almaya hazır olarak mezun olduğunu dile getirdi.<br> Tasarım yapmayı seven, ağaca şekil vermek isteyen öğrencilerin bu bölümü tercih etmelerini isteyen Canayakın, \"Sonuçta para kazanma arzusu var. İş bulamaz mıyız? Kesinlikle buluruz. Şu anda benden sanayide o kadar çok eleman isteyen fabrikalar var ama ben eleman gönderemiyorum. Çünkü toplum okumaya meyletmiş, herkes üniversite kapısında. Dolayısıyla çocuklar meslek sahibi olmuyorlar. 2018 mezunu bir öğrencim Konya Mobilyacılar Sanayisinde bir firmada 5 bin 500 lira maaşla sigortalı, uygun çalışma şartlarında çalışıyor. Aynı iş yerine hala eleman istiyorlar.\" diye konuştu.<br> 11. sınıf öğrencisi Muammer Enes Özbahar, \"Küçükken eniştemin mobilyacı dükkanına giderdim. Bu mesleğe heveslendim. Mezun olunca kendi iş yerimi açmak istiyorum. Ben ağaca dokunmayı, şekil vermeyi çok seviyorum. Döner sermayede de çalışıyorum. Ne kadar üretim yaparsak o kadar para kazanıyoruz. Geçen ay 46 saat çalıştım ve 300 lira aldım.\" ifadelerini kullandı.<br> 9. sınıf öğrencisi Zeynep Ayhan da iç mekan tasarımı yapmayı çok sevdiğini anlatarak, \"Çocukluğumdan beri hayalimde tasarımlar yapıyorum. Atölyeye ilk geldiğimde 'Burası bana ait.' dedim. İç mimar olmak istiyorum.\" dedi.<br> Bu okul yıllık 5 milyon lira ciro yapıyor: Mezunları işsiz kalmıyor Konya Selçuklu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Anadolu Teknik, Anadolu Meslek ve Mesleki Eğitim Merkezi programlarıyla kalifiye eleman yetiştiriyor.



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Öğrencinin kazancı artacak

- Kovid-19 döneminde meslek liselerinin maske, dezenfektan, siperlik ve solunum cihazı gibi birçok ürünü ürettiğini ve ihtiyaç noktalarına ulaştırdıklarını tüm toplum gördü. Ne dersiniz?

Kovid-19 salgın günlerinin başlangıcında mesleki eğitimin üretim kapasitesini ve çeşitliliğini artırdık. O günlerde meslek liselerinin salgının ilk şokunun atlatılmasında çok önemli katkısı oldu. Yerel, ulusal ve uluslararası basında bu üretimin görünürlüğü arttıkça ve takdir edildikçe mesleki eğitimin katsayı uygulamasından tevarüs ettiği öz güven kaybı onarıldı, kendine güven arttı. Mesleki eğitim sadece iş gücü piyasasının ihtiyaç duyduğu insan kaynağını yetiştirmekle kalmayıp, salgın gibi olağan üstü koşullarda tüm imkanları ile devletinin ve toplumunun yanında yer alan bir kara gün dostu olduğunu da gösterdi.

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HEDEF 1 MİLYARLIK ÜRETİM

- Üretim gelirlerinden öğrenciler de faydalanıyor mu?

Döner sermaye kapsamında yapılan bu üretimden elde edilen gelirden elbette öğrencilerimiz de katkıları ölçüsünde asgari ücrete kadar ücret alabiliyorlar. Şu anda üretim yapılan çoğu okulumuzda öğrencilerimiz okurken ücret alıyorlar. Amacımız eğitim verilen tüm meslek alanlarında üretim ve hizmet miktarını artırarak tüm öğrencilerimizin bu ücreti alabilmelerini sağlamak. 2020 yılında bu kapsamda 503 milyon TL’lik üretim yapıldı. 2021 yılında hedefimiz 1 milyar TL’lik üretim ve hizmet kapasitesine ulaşmak. Üretim miktarı arttıkça ve tüm okullarımızda yaygınlaştıkça öğrencilerimizin aldıkları paylar daha da artacak. Ayrıca bu sürece katılım öğrencilerimizin uygulama becerilerini güçlendirdiği için mezun olduklarında istihdam edilebilirliklerini de artırıyor.

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