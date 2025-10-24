Yeni Şafak
29 Ekim’de bazı toplu taşıma seferleri ücretsiz olacak

00:4524/10/2025, Cuma
IHA
29 Ekim’de bazı toplu taşımaların seferlerinin ücretsiz olması hakkında karar Resmi Gazete’de yayımlandı.
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle bazı metro seferlerinin ücretsiz olması hakkında karar Resmi Gazete’de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzası ile yayımlanan karara göre, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle 29 Ekim Çarşamba günü Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı seferleri ücretsiz olacak.


#29 Ekim
#Cumhuriyet Bayramı
#Toplu taşıma
