Cumhuriyet Bayramı 2025: 29 Ekim tatil mi? 28 Ekim yarım gün mü? Tatil takvimi netleşti

29 Ekim 2025 Çarşamba günü tam gün resmî tatil





Cumhuriyet Bayramı, her yıl olduğu gibi 29 Ekim günü tam gün tatil olarak kutlanacak. 2025 takvimine göre 29 Ekim bu yıl çarşamba gününe denk geliyor.

Bu tarihte tüm kamu kurumları, belediyeler, bankalar, okullar ve PTT şubeleri kapalı olacak. Özel sektör çalışanları da işverenin belirlediği düzen çerçevesinde resmi tatilden yararlanacak.