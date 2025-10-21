Cumhuriyet Bayramı 2025: 29 Ekim tatil mi? 28 Ekim yarım gün mü? Tatil takvimi netleşti

2025 yılında Cumhuriyet Bayramı heyecanı yaklaşırken “29 Ekim tatil mi, 28 Ekim yarım gün mü?” sorusu yeniden gündeme geldi. Resmî Gazete’de yayımlanan bilgilere göre Cumhuriyet Bayramı, bu yıl 29 Ekim Çarşamba günü tam gün resmî tatil olarak kutlanacak. Bayram arifesi olan 28 Ekim Salı günü ise saat 13.00’ten itibaren tüm kamu kurumları, okullar, bankalar ve PTT şubeleri için yarım gün tatil uygulanacak. Öğleden önce hizmet veren kurumlar, öğleden sonra kapanacak. Böylece vatandaşlar Cumhuriyet’in 102. yılında 1,5 günlük resmî tatil fırsatına sahip olacak. 29 Ekim coşkusu yurt genelinde düzenlenecek törenler, stadyum kutlamaları ve fener alaylarıyla kutlanacak.
Türkiye, Cumhuriyet’in 102. yaşını kutlamaya hazırlanıyor. Her yıl olduğu gibi bu yıl da vatandaşların gündeminde “29 Ekim tatil mi, 28 Ekim yarım gün mü?” sorusu yer aldı. 2025 yılı resmi tatil takvimine göre Cumhuriyet Bayramı öncesi ve sonrası için izin planları belli oldu.
28 Ekim Salı günü yarım gün tatil uygulanacak
Resmî Gazete’de yer alan bilgilere göre, Cumhuriyet Bayramı kutlamaları 28 Ekim günü saat 13.00’ten itibaren başlıyor. Bu nedenle kamu kurumları, bankalar, PTT şubeleri ve okullar sabah saatlerinde açık olacak, öğleden sonra ise tatil başlayacak.
Vatandaşların resmi işlemlerini 28 Ekim sabahına kadar tamamlaması gerekiyor. Öğleden sonra devlet daireleri ve finans kurumları kapalı olacak.
29 Ekim 2025 Çarşamba günü tam gün resmî tatil
Cumhuriyet Bayramı, her yıl olduğu gibi 29 Ekim günü tam gün tatil olarak kutlanacak. 2025 takvimine göre 29 Ekim bu yıl çarşamba gününe denk geliyor.
Bu tarihte tüm kamu kurumları, belediyeler, bankalar, okullar ve PTT şubeleri kapalı olacak. Özel sektör çalışanları da işverenin belirlediği düzen çerçevesinde resmi tatilden yararlanacak.
Cumhuriyet Bayramı kutlamaları bir buçuk gün sürecek
Cumhuriyet’in ilanının yıl dönümünde kutlamalar, tıpkı geçmiş yıllarda olduğu gibi stadyumlarda düzenlenecek törenler ve fener alaylarıyla taçlandırılacak. 28 Ekim öğleden sonra başlayan bayram, 29 Ekim günü boyunca devam edecek. Böylece kamu çalışanları ve öğrenciler 1,5 günlük resmi tatil yapmış olacak.
Cumhuriyet Bayramı’nın anlamı ve önemi
29 Ekim 1923’te Türkiye Büyük Millet Meclisi, Cumhuriyet yönetimini ilan etti ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk Cumhurbaşkanı oldu.
Bu tarihi karar, “Egemenlik kayıtsız, şartsız milletindir” ilkesinin somut bir yansıması olarak tarihe geçti. 1925 yılında çıkarılan kanunla birlikte 29 Ekim günü, “Türkiye Cumhuriyeti’nin millî bayramı” olarak kabul edildi.
Cumhuriyet’in 10. yılı kutlamalarında Mustafa Kemal Atatürk, “En büyük bayram” sözleriyle bu günü Türk milletine armağan etmişti.
Uzun tatil planı yapmak mümkün mü?
2025 yılında 29 Ekim’in çarşamba gününe denk gelmesi, hafta ortasında kısa bir mola fırsatı sunuyor. 30 ve 31 Ekim tarihlerinde izin kullanan çalışanlar, 5 günlük bir tatil yapma imkânı elde edebilecek. Özellikle şehir dışına çıkmak veya Cumhuriyet etkinliklerine katılmak isteyenler için bu plan dikkat çekiyor.