28 Ekim yarım gün mü? sorusunun cevabı merak ediliyor. 28 Ekim özel sektör tatil mi yoksa yarım gün mesai var mı? Resmi tatil takvimi çalışanların haklarını belirliyor. 29 Ekim aynı zamanda çalışanlar ve öğrenciler için tatil planlarını şekillendirirken önemli bir gün. Peki, 28 Ekim 2025 yarım gün mü, hangi gün? 29 Ekim resmi tatil mi?

Türkiye Cumhuriyeti'nin 102. Yılı kutlamaları nedeniyle, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı her yıl olduğu gibi bu yıl da coşkuyla kutlanacak. Milyonlarca öğrenci ve kamu çalışanı ise 29 Ekim 2025 Çarşamba gününün resmi tatil olup olmadığını araştırmaya başladı. Peki, 29 Ekim resmi tatil mi? 28 Ekim yarım gün mü olacak?

28 EKİM YARIM GÜN MÜ?

İş Kanunu'na göre, 28 Ekim günü saat 13.00'ten sonrası için çalışma süreleri ulusal bayram ve genel tatil günü kapsamında değerlendirilir. Bu tarihte çalışan özel sektör işçileri, öğleden sonrası için yarım günlük ek mesai alma hakkına sahiptir.



28 EKİM SALI GÜNÜ KAMU KURUMLARI KAPALI MI?

28 Ekim 2025 Salı günü, kamu kurumları, okullar ve bankalar için mesai düzeni sabah saatlerinde normal seyrinde devam edecek, ancak öğleden sonra tatil başlayacaktır.