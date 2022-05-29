Bugün toplu ulaşım ücretsiz: Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'ne nasıl gidilir?

İstanbul’un Fethi’nin 569’uncu yıl dönümünün kutlanacağı 29 Mayıs Pazar günü İstanbul’da toplu ulaşım ücretsiz olacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Marmaray ücretsiz çalışacak. Öte yandan AK Parti ve MHP Grubu’nun teklifiyle İBB Meclisi’nde alınan karar gereği İETT, metro, metrobüs, vapur gibi tüm toplu ulaşım araçları da ücretsiz hizmet verecek.

TÜM TOPLU ULAŞIM ARAÇLARI ÜCRETSİZ OLDU

Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi’nde yapılacak fetih şöleni için de toplu ulaşım seferlerinde düzenlemeler yapıldı. Alana giden hatlarda seferler sıklaştırıldı. Hem İstanbul’un Fethi’nin kutlanacağı hem de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi’ne ilk fidanların dikileceği programa gitmek isteyen İstanbullular, tüm toplu taşıma araçlarıyla ücretsiz ulaşım sağlayabilecek.

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ULAŞIM REHBERİ YAYINLANDI

Vatandaşların etkinlik alanına hızlı ve kolay erişebilmesi için ulaşım rehberi de hazırlandı. Bulunduğu lokasyondan etkinlik alanına gidecek vatandaşlar aşağıda yer alan görsellerden kendilerine en uygun rotayı kolaylıkla bulabilir. İşte o ulaşım rehberi:

GÜNDEM Havalimanı fidan dikimine hazır: 145 bin 300 ağaç dikilecek