Gündem Bugün toplu ulaşım ücretsiz Atatürk Havalimanı Millet Bahçesine nasıl gidilir?
İSTANBUL

Bugün toplu ulaşım ücretsiz: Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'ne nasıl gidilir?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Marmaray, 29 Mayıs Pazar günü (bugün) ücretsiz hizmet verecek. Ayrıca AK Parti ve MHP Grubu’nun teklifiyle İBB Meclisi’nde alınan karar gereği İETT, metro, metrobüs, vapur gibi tüm toplu ulaşım araçları da ücretsiz olacak. Öte yandan vatandaşların Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi İlk Fidan Dikim Töreni etkinlik alanına en kolay ve hızlı erişebilmesi için ‘Ulaşım Rehberi’ yayınlandı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
29 Mayıs bugün toplu ulaşım ücretsiz mi? İstanbulda İEET, metro, Metrobüs, Marmaray bugün ücretsiz mi? Atatürk Havalimanına nasıl gidilir?
Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi İlk Fidan Dikim Töreni bugün gerçekleştirilecek.

İstanbul’un Fethi’nin 569’uncu yıl dönümünün kutlanacağı 29 Mayıs Pazar günü İstanbul’da toplu ulaşım ücretsiz olacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Marmaray ücretsiz çalışacak. Öte yandan AK Parti ve MHP Grubu’nun teklifiyle İBB Meclisi’nde alınan karar gereği İETT, metro, metrobüs, vapur gibi tüm toplu ulaşım araçları da ücretsiz hizmet verecek.

TÜM TOPLU ULAŞIM ARAÇLARI ÜCRETSİZ OLDU

Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi’nde yapılacak fetih şöleni için de toplu ulaşım seferlerinde düzenlemeler yapıldı. Alana giden hatlarda seferler sıklaştırıldı. Hem İstanbul’un Fethi’nin kutlanacağı hem de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi’ne ilk fidanların dikileceği programa gitmek isteyen İstanbullular, tüm toplu taşıma araçlarıyla ücretsiz ulaşım sağlayabilecek.

ULAŞIM REHBERİ YAYINLANDI

Vatandaşların etkinlik alanına hızlı ve kolay erişebilmesi için ulaşım rehberi de hazırlandı. Bulunduğu lokasyondan etkinlik alanına gidecek vatandaşlar aşağıda yer alan görsellerden kendilerine en uygun rotayı kolaylıkla bulabilir. İşte o ulaşım rehberi:

Havalimanı fidan dikimine hazır: 145 bin 300 ağaç dikilecek
GÜNDEM
Havalimanı fidan dikimine hazır: 145 bin 300 ağaç dikilecek

Geri sayım başladı: İstanbul'a nefes aldıracak yeşil koridor
FOTOĞRAF 16
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29 Mayıs Pazar günü İstanbul’un fetih tarihini temsilen 145 bin 300 fidanın dikileceği Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde tören düzenlenecek.
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Türkiye'nin en iddialı hedeflerinden biri olan \"Yeşil Kalkınma Devrimi\" doğrultusunda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın projeleri devam ediyor. Bu projelerden biri de İstanbul'a nefes aldıracağı vurgulanan; Atatürk Havalimanı'nda yapılan millet bahçesi...
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Tamamlandığında dünyanın en büyük yeşil alanlarından biri olacak millet bahçesi, 145 bin 300 ağacıyla İstanbul'un merkezinde 5 milyon 61 bin metrekarelik yeşil bir koridora dönüşecek.
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Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi tamamlandığında dünyanın en büyük yeşil alanlarından biri olacak.
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Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi, milyonların bir arada piknik yapacağı, spor yapacağı, yürüyüş yapacağı, bisiklet kullanacağı, kitap okuyacağı, dinleneceği, nefes alacağı gurur tablosu olacak.
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Alana tam 145 bin 300 ağaç dikilecek. İstanbul’un merkezinde 5 milyon 61 bin metrekarelik yeşil bir koridora dönüşecek.
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7’den 70’e tüm vatandaşlarımızın ihtiyacı olan her şeyi bulabileceği bir mekan olacak. İstanbullular evlerinden uzaklaşmadan, şehir dışında dinlenecek alan bulma telaşına düşmeden doğayla buluşacak...
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Geri sayım başladı: İstanbul'a nefes aldıracak yeşil koridor
Türkiye'nin en iddialı hedeflerinden biri olan "Yeşil Kalkınma Devrimi" doğrultusunda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın projeleri devam ediyor. Bu projelerden biri de İstanbul'a nefes aldıracağı vurgulanan; Atatürk Havalimanı'nda yapılan millet bahçesi... Tamamlandığında dünyanın en büyük yeşil alanlarından biri olacak millet bahçesi, 145 bin 300 ağacıyla İstanbul'un merkezinde 5 milyon 61 bin metrekarelik yeşil bir koridora dönüşecek.


Türkiyede satışa sunuldu

Türkiye'de satışa sunuldu

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Dünya diken üstünde

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Bugün toplu ulaşım ücretsiz: Atatürk Havalimanı Millet Bahçesine nasıl gidilir?

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