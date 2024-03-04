3 ameliyat olduğu gün otelde ölü bulundu

Estetik operasyon için Türkiye’ye gelen İsveç vatandaşı Inger Janette Bengtsson, (33) geçirdiği ameliyatların ardından kaldığı otelde ölü bulundu. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, genç kadının, aynı gün 3 estetik ameliyat yaptırdıktan sonra hayatını kaybettiği ortaya çıktı. Bir çocuk annesi kadın internet üzerinden anlaştığı bir estetik merkezi üzerinden İstanbul’a geldiği, yapılan müdahalenin ardından otele gönderildiği belirtildi. İsveç’te yaşayan acılı aile ise, bir dizi ihmal soncu kızlarının hayatını yitirdiğini ileri sürerek Avukat Hasan Gürbüz aracılığıyla Küçükçekmece Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.

AYNI GÜNDE 3 OPERASYON

Estetik operasyon için internet üzerinden yaptığı araştırmalar sonucunda Türkiye’deki bir klinikle anlaşan genç kadın, 31 Ekim günü karından yağ aldırma, kalça ve meme büyütme operasyonları için özel bir hastaneye getirildi. Operasyonların ardından otele gönderilen genç kadın, burada fenalaşarak hayatını kaybetti.

BENİM KIZIM SON OLSUN!

Estetik olmak isterken canından olan Jeanette’nin acılı babası Hakan Bengtsson, "Güzel kızımın hiçbir şey yapmasına gerek yoktu ama kendisi böyle hissetmiyordu. Türkiye'deki güzellik gezileri için bir ajans kendisine teklif vermiş. Ameliyatın ardından 2 gün doktor ve hemşirelerin gözetiminde hastanede kalacağına dair söz verildi ama hiçbir şey hayal ettiği gibi olmadı" dedi. Kızının hastaneden 2 saat sonra taburcu edildiğini ifade eden acılı baba, "Kızımın güzellik turizminin son kurbanı olması için elimizden geleni yapacağız” diye konuştu.

63 KİLODAN YAĞ ALDILAR

Aile adına suç duyurusunda bulunan Avukat Hasan Gürbüz, sağlık turizmi adı altında kayıt dışı pek çok tıbbi işlem yapıldığına işaret etti. Gürbüz'ün savcılığa sunduğu dilekçede, “33 yaşında ve otopsi raporundan anladığımız kadarı ile 63 kg olan bir kişinin karnından yağ alınması tıbben doğru mudur, yağ alma sırasında karında damar veya başkaca herhangi bir şeye zarar verilmiş midir, maktule yapılan 3 ameliyatın aynı anda yapılması tıbben doğru mu?" gibi sorular yer aldı.







