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3 gün telefonlar susmadı

Cumhur İttifakı’na son anda katılan Yeniden Refah Partisi’nin ikna sürecinde yoğun bir iletişim trafiği yaşandı. Genel Başkan Fatih Erbakan’ın 20 Mart’ta cumhurbaşkanı adayı olarak açıklama yapmasının ardından genel merkeze gelen telefonların yanı sıra genel başkan yardımcıları da tabandan tepkilerle karşılaştı.

Resul Ekrem Şahan
Mehmet Güney
04:00 . 26/03/2023 Pazar
Yeni Şafak
YRP Genel Başkanı Fatih Erbakan.

YRP Genel Başkanı Fatih Erbakan.

İttifak protokollerinin Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) sunulmasının son günü sürpriz yaparak Cumhur İttifakı’na katılan Yeniden Refah Partisi’nin (YRP) ikna sürecinde yoğun bir trafik yaşandı. Genel Başkan Fatih Erbakan’ın 20 Mart’ta cumhurbaşkanı adayı olarak açıklama yapmasının ardından Cumhur İttifakı’na girilmesi yönünde parti genel merkezinde ziyaret, telefon ve mail yoğunluğu vardı. Açıklanan karar sonrası genel merkeze gelen telefonların yanı sıra genel başkan yardımcıları da tabandan tepki aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın olaya bizzat müdahale etmesiyle de Erbakan, ittifaka kendi amblemleriyle girmeyi kabul etti.

BÜYÜK TÜRKİYE VURGUSU

AK Parti’nin YRP ile yaptığı protokol metninde “Büyük Türkiye” vurgusu yapıldı. İki parti, Cumhur İttifakı’nın diğer ortakları ile birlikte, ülkenin mevcut kazanımlarını koruyarak, büyük Türkiye hedefine yürüme konusunda ortak paydada buluştu. Sanayiden tarıma ekonominin her alanında yüksek katma değerli üretimin teşvikini, faiz yükünün azaltılmasını, israfın önlenmesini, savunma ve enerji sektörlerinin güçlendirilmesini hedef alan politikalar geliştirilecek.




#Yeniden Refah Partisi
#Fatih Erbakan
#YSK
#Cumhur İttifakı
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