3 korucuyu şehit eden PKK'lı havaalanında yakayı ele verdi

Sahte kimlikle pasaport başvurusu yapan terörist yakalandı

Bursa'da, PKK/KCK üyesi olmak suçundan aranan şahıs, yurt dışına kaçmak için sahte kimlikle pasaport almaya kalkışınca yakalandı. PKK/KCK silahlı terör örgütü bünyesinde faaliyet gösteren ve örgüte üye olmak suçundan aranan 26 yaşındaki İ.G., Bursa'ya gelerek, Arabayatağı Mahallesi'nde ikamet etmeye başladı. İ.G, yurt dışına kaçmak için, sahte kimlik ile Emniyet Müdürlüğü'ne pasaport müracaatı yaptı. Zanlı, alacağı pasaportla yurt dışına kaçmayı hayal ederken, polis tarafından gözaltına alındı. 2015 yılında teslim olan iki teröristin, İ.G'nin kırsal alanda faaliyet gösterdiği yönünde ifade verdikleri öğrenildi. Üniversite 4. sınıf öğrencisi olan İ.G'nin üstünden, üzerine kendi fotoğraflarını yapıştırdığı iki sahte kimlik çıktı. Hakkında yakalama emri olan zanlı, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.