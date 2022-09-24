Gündem 3 korucuyu şehit eden PKKlı havaalanında yakayı ele verdi
İSTANBUL

3 korucuyu şehit eden PKK'lı havaalanında yakayı ele verdi

Hakkari 'de 2016 yılında iş makinelerinin güvenliği sağlayan üç köy korucusunun şehit edildiği saldırıyı gerçekleştiren teröristlerden biri olduğu belirlenen Rıdvan Hozman, İstanbul Havalimanı polisi tarafından yakalandı.

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Yasin Yılmaz Yeni Şafak
3 korucuyu şehit eden PKKlı havaalanında yakayı ele verdi
PKK'lı polis tarafından böyle yakalandı.

Hakkari Yüksekova’da 2016 yılında iş makinelerinin güvenliği sağlayan üç köy korucusunun şehit edildiği saldırıyı gerçekleştiren teröristlerden biri olduğu belirlenen Rıdvan Hozman, İstanbul Havalimanı polisi tarafından yakalandı. Polise sahte kimlik ibraz eden teröristin gerçek kimliği parmak izi kontrolünde ortaya çıktı.

Sahte kimlikle pasaport başvurusu yapan terörist yakalandı
OYNAT 00:00
Sahte kimlikle pasaport başvurusu yapan terörist yakalandı
Bursa'da, PKK/KCK üyesi olmak suçundan aranan şahıs, yurt dışına kaçmak için sahte kimlikle pasaport almaya kalkışınca yakalandı. PKK/KCK silahlı terör örgütü bünyesinde faaliyet gösteren ve örgüte üye olmak suçundan aranan 26 yaşındaki İ.G., Bursa'ya gelerek, Arabayatağı Mahallesi'nde ikamet etmeye başladı. İ.G, yurt dışına kaçmak için, sahte kimlik ile Emniyet Müdürlüğü'ne pasaport müracaatı yaptı. Zanlı, alacağı pasaportla yurt dışına kaçmayı hayal ederken, polis tarafından gözaltına alındı. 2015 yılında teslim olan iki teröristin, İ.G'nin kırsal alanda faaliyet gösterdiği yönünde ifade verdikleri öğrenildi. Üniversite 4. sınıf öğrencisi olan İ.G'nin üstünden, üzerine kendi fotoğraflarını yapıştırdığı iki sahte kimlik çıktı. Hakkında yakalama emri olan zanlı, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Sahte kimlikle yakalanan YPG/PKK'lı terörist tutuklandı
GÜNDEM
Sahte kimlikle yakalanan YPG/PKK'lı terörist tutuklandı

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