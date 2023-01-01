|
Gündem

300 bin iyilik gönüllüsü genç: 30 bin 700 etkinlik ile binlerce insanın hayatına dokundular

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın başlattığı gönüllülük hareketine katılım 9 ayda 300 bin kişiyi aştı. Gençler antik kentlerde çevre temizliği, ihtiyaç sahibi öğrencilere ders verme, yaşlı ve engellilere yardımcı olma gibi toplamda 30 bin 700 etkinlik ile binlerce insanın hayatına dokundu.

Ali Kürşat Büyükada
Ali Kürşat Büyükada
3:45 . 24/01/2023 Salı
Yeni Şafak
Gençlik ve Spor Bakanlığının gönüllülük hareketi, 9 ayda 300 bin kişiyi aştı.

Gençlik ve Spor Bakanlığının gönüllülük hareketi, 9 ayda 300 bin kişiyi aştı.

Gençlik ve Spor Bakanlığının başlattığı gönüllülük hareketi, 9 ayda 300 bin kişiyi aştı. ‘Sen de gönül ver’ sloganıyla 2019 yılının Nisan ayında başlatılan gönüllülük hareketi çığ gibi büyüyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı gençlerin gönüllü olarak hizmet etmeleri için pek çok gönüllülük fırsatı sunuyor. Yüzlerce farklı alanda açılan gönüllülük esaslı işler ile gençler hem tecrübe ediniyor hem de ihtiyaç sahiplerine ulaşmanın mutluluğunu yaşıyor.

HEDEF 375 BİN GÖNÜLLÜ

Gönüllü gençler ihtiyaç sahibi çocukların derslerine yardımcı olmaktan sokakları temiz tutmaya, hastaları ve yaşlıları ziyaret etmekten engellilerin önündeki engelleri kaldırmaya kadar birçok faaliyete katkı sağlıyor. 322 bin gönüllü gence ulaşan “Gönüllüyüz Biz” hareketine 3 bin 165 kurum 30 bin 700 gönüllü etkinliği ile katkı sağladı. Harekette bu yıl gönüllü hedefi 375 bin. Genç gönüllüler “Gönüllüyüz Biz” adını taşıyan internet sitesinden farklı programlar için, kayıtları oluşturuyor. Yardım edeceği çalışmada etkinliğin içeriği, neler yapılacağı, yol masraflarının karşılanıp karşılanmayacağı, etkinlik süresince konaklama ve yemeğin karşılanıp karşılanmayacağına kadar tüm detaylar ilanlarda bulunuyor. Bu sayede kişiler ilanlarda yardım edeceği kitleyi seçerek gönüllü olduğu bir işte yardımlaşmanın mutluluğunu yaşıyor.



#Gençlik ve Spor Bakanlığı
#Gönüllüyüz Biz
#Gönüllülük
2 saat önce
default-profile-img
300 bin iyilik gönüllüsü genç: 30 bin 700 etkinlik ile binlerce insanın hayatına dokundular
PKK hamile öğretmen ve kızını katletti
Kahraman kim kavgası: Kaftancıoğlu'nun hedefindeki isim İmamoğlu
Siyah beyaz İstanbul
Tam bir nostalji müzesi
Orhan Veli yeniden İnkılâp’ta
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Corporate
Contact
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.