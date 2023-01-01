300 bin iyilik gönüllüsü genç: 30 bin 700 etkinlik ile binlerce insanın hayatına dokundular

Gençlik ve Spor Bakanlığının başlattığı gönüllülük hareketi, 9 ayda 300 bin kişiyi aştı. ‘Sen de gönül ver’ sloganıyla 2019 yılının Nisan ayında başlatılan gönüllülük hareketi çığ gibi büyüyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı gençlerin gönüllü olarak hizmet etmeleri için pek çok gönüllülük fırsatı sunuyor. Yüzlerce farklı alanda açılan gönüllülük esaslı işler ile gençler hem tecrübe ediniyor hem de ihtiyaç sahiplerine ulaşmanın mutluluğunu yaşıyor.

Gönüllü gençler ihtiyaç sahibi çocukların derslerine yardımcı olmaktan sokakları temiz tutmaya, hastaları ve yaşlıları ziyaret etmekten engellilerin önündeki engelleri kaldırmaya kadar birçok faaliyete katkı sağlıyor. 322 bin gönüllü gence ulaşan “Gönüllüyüz Biz” hareketine 3 bin 165 kurum 30 bin 700 gönüllü etkinliği ile katkı sağladı. Harekette bu yıl gönüllü hedefi 375 bin. Genç gönüllüler “Gönüllüyüz Biz” adını taşıyan internet sitesinden farklı programlar için, kayıtları oluşturuyor. Yardım edeceği çalışmada etkinliğin içeriği, neler yapılacağı, yol masraflarının karşılanıp karşılanmayacağı, etkinlik süresince konaklama ve yemeğin karşılanıp karşılanmayacağına kadar tüm detaylar ilanlarda bulunuyor. Bu sayede kişiler ilanlarda yardım edeceği kitleyi seçerek gönüllü olduğu bir işte yardımlaşmanın mutluluğunu yaşıyor.