305 konteyner 345 çadır kent.

Kahramanmaraş başta olmak üzere 10 şehri yerle bir eden depremlerde 2 ay geride kaldı. Depremin yerle bir ettiği şehirlerde vatandaşların barınma ihtiyacını karşılamak için 345 çadır kent ve 305 konteyner kent kuruldu. İçişleri Bakanlığı, bu alanlarda 2 milyon 796 bin 589 depremzedenin barındığını açıkladı.

656 BİN 553 ÇADIR KURULDU

İçişleri Bakanlığı verilerine göre, depremden etkilenen 8 şehirde kurulan 345 çadır kente ise 656 bin 553 çadır kuruldu. Bu çadırlarda 2 milyon 626 bin 212 kişi yaşadığı belirtiliyor. Ayrıca 305 konteyner kentin bulunduğu 10 ilde ise, kurulması planlanan 132 bin 447 konteynerden 49 bin 202’si tamamlanarak depremzedelerin hizmetine sunuldu.

350 NOKTADA SICAK YEMEK

Depremzedelerin yaşamını en iyi şekilde sürdürmesi için yürütülen faaliyetler kapsamında 17 bin 541 ortak tuvalet ve 8 bin 259 ortak duş hizmete girdi. Konteynerde barınan kişi sayısı ise 78 bin 718 olurken, toplam barınma hizmeti verilen kişi sayısı ise 2 milyon 796 bin 589 olarak açıklandı. Depremzedeler için 350 noktada sıcak yemek hizmeti sunuldu.

Adeta küçük ev

Depremle birlikte ciddi yıkımın yaşandığı Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesi konteyner kentlerin kurulduğu önemli yerlerden biri oldu. Burada Baykar tarafından hayata geçirilen 2 bin kişilik konteyner kentte çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Son olarak 90 yaşam alanı daha afetzedelere teslim edildi. Hanefi Mahçiçek Stadyumu yakınına kurulan Baykar Konteyner Kent’te afetzedelerin yaşamaya başladığı konteyner sayısı ise 234’e yükseldi.

BAŞVURU E-DEVLET ÜZERİNDEN YAPILIYOR

E-devletten yaptığı başvuru sonrası AFAD’ın girişimleriyle konteyner kente yerleştirilen Feramuz Köse (40), bu yaşam alanlarının çadıra göre çok daha konforlu olduğunu belirterek, “Bir evde ne kullanılıyorsa hepsi var” dedi. Yasin Bozoğlu (40) ise konteynerlar için yetkililere teşekkür etti. Depremde yakınlarını kaybeden i Niyazi Emlik (71)ise, “Evimiz ağır hasarlıydı, ilk başta çadır kente yerleşmiştik. Şimdi buradayız, burası küçük bir ev gibi içinde kap kacak, çay şeker her şeyimiz var” diye konuştu.

Binalar 4 kategoriye ayrıldı

Depremin vurduğu 11 ilde 2 milyon 53 bin 117 binanın hasar tespiti yapıldı. İçişleri Bakanlığı, yapılan çalışmalarda 313 bin 325 bina ve 893 bin bağımsız bölümün, acil yıkılacak, ağır hasarlı, orta hasarlı ve yıkık olarak kategorilere ayrıldığı açıkladı.

Yeni yuvalar yolda

Konya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Uğur İbrahim Atalay, deprem bölgesi Hatay’da bin konteynerlik kent kurduklarını, bunun 442 konteynerlik bölümünün açılışının yarın yapılacağını söyledi. İlk günden itibaren Hatay’daki arama – kurtarma ve altyapı çalışmalarına destek verdiklerini söyleyen Atalay, “Arama kurtarma faaliyetleri, gıda dağıtımı, su ve kanalizasyon ile ilgili çok önemli işler yaptık. Şimdi de sanayi odası, ticaret odası, ticaret borsası ve merkez ilçelerimiz ile birlikte bin konteynerlik 2 bölgede yer yapıyoruz. Yarın ilk konteyner kentimizin 442 konteynerlik bölümünün açılışını yapacağız. Hem vatandaşlarımız yerleşti hem alt yapısı hazır bir halde. İkinci konteyner kentimiz tamamlanmak üzere, altyapı ile ilgili çalışmalar sürüyor” diye konuştu.















