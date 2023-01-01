33 milyon ton tahıl daha satabiliriz: Türkiye’nin rolü çok büyük

Ukrayna’nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar, Ukrayna-Rusya savaşında Türkiye’nin Ukrayna’ya çok büyük yardımları olduğunu belirtirken Rusya’nın saldırgan tutumuna karşı diğer ülkelerden de Türkiye gibi destek görmek istediklerini ifade etti. Bodnar, savaşa rağmen bu sene 43 milyon ton tahıl topladıkları bilgisini verdi. Koridorunun faaliyetlerinin sonlanmasına yaklaşık 90 gün kaldığını hatırlatan Bodnar, “Yani o zamana kadar 33 milyon ton tahılın daha Ukrayna’dan çıkmasını sağlayabiliriz” dedi.

TÜRKİYE GLOBAL BİR OYUNCU

Ukrayna Büyükelçisi Vasyl Bodnar Yeni Şafak’ın sorularını yanıtladı. Bodnar özetle şunları kaydetti: “Rusya ve Ukrayna arasında devam eden süreçte Türkiye’nin rolü çok büyük. Türkiye’nin bize gösterdiği destekten dolayı çok minnettarız. Türkiye, bir çatı altında toplanan yetim çocuklara yardım gibi birçok konuda Ukrayna’nın yanında oldu. Şu anda Ukrayna’dan Türkiye’ye gelen yaklaşık 1000 kadar yetim çocuk bulunuyor. Arabuluculuk konuları da buna dâhil. Özellikle savunma alanında Türkiye çok büyük yardımlar sağladı. Türkiye burada global bir oyuncu rolünü oynuyor. Diğer dünya ülkeleri de Türkiye’yi bu konuda takdir ediyor. Rusya ile temaslar, marttan sonra tahıl koridoru ve esir değişiminin yanı sıra son olarak ombudsmanların da Türkiye’de yaptığı görüşmelerle temaslar devam ediyor.

Ukrayna’nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar, Yeni Şafak’ın sorularını yanıtladı

BARIŞ İÇİN ERDOĞAN’IN TEKLİFİ KABUL EDİLMELİ

Bizim devam eden savaşımız dünyanın adaletsiz olduğunu gösteriyor ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın söylediği gibi dünya beşten büyüktür. Çünkü dünyanın güvenliği tehdit altında. Bu saldırılara diğer devletler çok yavaş tepki gösteriyor. Bu barışı sağlamak için Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Dışişleri Bakanlığı’nın teklif ettiği bazı çözümleri kabul etmemiz gerekiyor.

RUSLARLA ANLAŞMAYA VARAMAYIZ

Savaşın başından beri Ruslarla ne şekilde barışa ulaşabiliriz diye düşündük, arayışta bulunduk. Türkiye bu konuda arabulucu olarak çok yardımcı oldu, sürece destek verdi. Bu savaşın sonsuza dek devam etmeyeceğini biliyoruz. Ancak Ruslarla herhangi bir anlaşmaya varamayacağımızı düşünüyoruz. Bu sebeple bölgedeki barışı sağlamak için Cumhurbaşkanı Zelenski bir barış formülü teklif etti. Bizim ana fikrimiz şu ki, bu savaşın dünya çapında farklı boyutları var. Bu savaş ateşkesle sonlandırılamaz.

CEPHELERDE SON DURUM

Cephelerdeki savaş devam ediyor ve iç açıcı değil. Şu an gergin olan noktalar Bakhmut ve Solidar. Bu şehirler tamamen yok edildi ancak çatışmalar devam ediyor. Rusya işgal ettiği toprakların yarısını kaybetti. Bu da cephede Rus ordusuna karşı herkesin savaşabileceğini gösterdi. Ancak Ukrayna’ya daha çok yardım gönderilmesi gerektiğini de ortaya çıkardı. Rusya şubat ayında tekrar Kiev’e büyük bir saldırı ile gelecek. Bu da demek oluyor ki bizim savunmayı daha da güçlendirmemiz gerektiği anlamına geliyor. Dostlarımızdan bu konuda destek bekliyoruz.

KORİDOR DİĞER ÜRÜNLERE DE AÇILMALI

Koridor çalışabileceği en iyi şekilde çalışıyor. Bugüne dek 19 milyon ton tahıl. Bu koridor Ukrayna için çok faydalıdır. Bizim tahılımızı diğer ülkelere satmamıza yardımcı oluyor. Ama bizim yapabileceğimiz hususlar daha geniş ve biz bu inisiyatifi genişletmek istiyoruz. Liman sayısını ve gönderilen ürünlerin çeşitliliğini artırmak istiyoruz Ukrayna ve Türkiye, insanlara bu gıdaları temin etme konusunda başrol oynuyor. Bu bizim dünyaya sadakatimizi gösteriyor.

33 MİLYON TON TAHIL DAHA ÇIKABİLİR

Koridor çalışmaya başlamadan önce kalan tahıllar da göz önüne alındığında 20 milyon tondan fazla tahıl vardı. Yani savaşa rağmen tahıl miktarı geçen sene 3 kat arttı. Bu sene 43 milyon ton tahıl topladık. İç kullanım yaklaşık 10 milyon ton. Koridorun faaliyetlerinin sonlanmasına yaklaşık 90 gün kaldı. Yani o zamana kadar 33 milyon ton tahılın daha Ukrayna’dan çıkmasını sağlayabiliriz. Tahıl koridoru dünya için zorunlu bir adımdı. Savaş durumunda ticaretin devam edebilmesi için bir çalışmaydı. Rusya, Ukrayna limanlarını bloke ederek aslında Ukrayna’yı sıkıştırmaya çalıştı. Ancak biz yaptığımız başarılı operasyonlarla tahıl koridoru açılmadan önce Rusya’yı Karadeniz’in kuzeyinden çıkardık.

100 SENE ÖNCE TÜRKİYE, ŞİMDİ UKRAYNA

Savaştaki en kritik durumu Rusları Kiev’den çıkartarak geçtik. Şu anda bağımsızlık savaşımız devam ediyor. Türkiye’nin 100 sene önce bağımsızlığı için verdiği mücadeleyi şimdi biz veriyoruz. Çünkü Rusya Ukrayna’yı yok etmeye çalışıyor. Bu yüzden topraklarımızı savunmak dışında bir imkânımız yok. Mücadelemiz zafere ulaşana dek devam edecek. Diğer devletlere de bize destek olması konusunda çağırıda bulunuyoruz. Rusya’ya karşı dünya bizi değil, biz dünyayı koruyoruz.”

Bayraktar SİHA’lar Ukrayna’da bir efsane

24 Şubat 2022’de başlayan savaşta Bayraktar SİHA’ların çok iyi bir mücadele ortaya koyduğunu ifade eden Büyükelçi Bodnar, “Bayraktar SİHA’lar Ukrayna’da bir efsane. Bizim direnişimizin sembolü haline geldi. Geçen sene 3 Şubat’ta SİHA fabrikası ile ilgili bir anlaşma imzaladık. Bu anlaşma savaşa rağmen Ukrayna parlamentosu tarafından imzalandı. Türkiye’den bir onay bekleniyor şu anda. Bununla birlikte Baykar da fabrika ile ilgili çalışmaları yürütüyor. Ukrayna’da ilgili şirket açıldı ve gereken onaylar alınıyor. Bu fabrikanın projesi hazırlanıyor. En yakın zamanda fabrikanın inşaatına başlamak için çalışmalar sürüyor. Tabii bu süreçte savaş faktörlerini de hesaba katıyoruz. Bu bir stratejik karar olduğu için bu fabrika kesinlikle yapılacak” diye konuştu.

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