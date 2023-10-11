38 mafyatik çete çökertildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, organize suça karşı devam eden ‘Kafes’ operasyonlarında 38 mafya tipi organize suç çetesinin çökertildiğini açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında önceki gün yapılan kabine toplantısı sonrası konuşan Bakan Yerlikaya, suç örgütlerine karşı Kafes operasyonlarının devam edeceğini ifade etti. Yerlikaya, “İçişleri Bakanlığı olarak, öncelikli hedeflerimizin başında ülkemizi organize suç örgütlerinden temizlemek geliyor” dedi. Yerlikaya, operasyonlara ilişkin şu bilgileri paylaştı:

“Hedefimiz; her zaman olduğu gibi hukukun üstünlüğü ilkesine ve insan haklarına sadık kalarak, ülkemizi dünyanın en güvenli ülkesi yapmak. O nedenle; nasıl teröre, zehir tacirlerine, göçmen kaçakçılığı organizatörlerine ve kaçakçılara göz açtırmıyorsak, halkımızın huzurunu kaçıran, güvenliğini tehdit eden organize suç örgütlerine de göz açtırmayacağız.”