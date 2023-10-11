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38 mafyatik çete çökertildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 4 Haziran-6 Ekim tarihleri arasında organize suçlarla mücadele kapsamında 378 operasyon yapıldığını, 2 bin 874 şüphelinin gözaltına alındığını, bunlardan 702’sinin tutuklandığını ifade etti. Yerlikaya, 7’si ulusal 3’ü de yerel olmak üzere 38 mafya tipi organize suç çetesinin çökertildiğini belirtti.

Resul Ekrem Şahan
04:00 . 11/10/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sınır bölgelerinde düzenlenen operasyonlarda 62 göçmen kaçakçısının tutuklandığını bildirdi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sınır bölgelerinde düzenlenen operasyonlarda 62 göçmen kaçakçısının tutuklandığını bildirdi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, organize suça karşı devam eden ‘Kafes’ operasyonlarında 38 mafya tipi organize suç çetesinin çökertildiğini açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında önceki gün yapılan kabine toplantısı sonrası konuşan Bakan Yerlikaya, suç örgütlerine karşı Kafes operasyonlarının devam edeceğini ifade etti. Yerlikaya, “İçişleri Bakanlığı olarak, öncelikli hedeflerimizin başında ülkemizi organize suç örgütlerinden temizlemek geliyor” dedi. Yerlikaya, operasyonlara ilişkin şu bilgileri paylaştı:


GÖZ AÇTIRILMAYACAK

“Hedefimiz; her zaman olduğu gibi hukukun üstünlüğü ilkesine ve insan haklarına sadık kalarak, ülkemizi dünyanın en güvenli ülkesi yapmak. O nedenle; nasıl teröre, zehir tacirlerine, göçmen kaçakçılığı organizatörlerine ve kaçakçılara göz açtırmıyorsak, halkımızın huzurunu kaçıran, güvenliğini tehdit eden organize suç örgütlerine de göz açtırmayacağız.”


378 OPERASYON

Yerlikaya, 4 Haziran - 6 Ekim tarihleri arasında organize suçlarla mücadele kapsamında 378 operasyon yapıldığını, 2 bin 874 şüphelinin gözaltına alındığını, bunlardan 702’sinin tutuklandığını ifade etti. Bakan Yerlikaya, 7’si ulusal 3’ü de yerel olmak üzere 38 mafya tipi organize suç çetesinin çökertildiğini belirtti.


#operasyon
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