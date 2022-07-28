4 üniversiteye yeni rektör atandı

Dünya

Tayvan'da tehlikeli restleşme: Pekin ve Washington arasında ipler gerildi

Aktörlerden biri yine ABD, karşı tarafta ise Rusya yerine Çin var. ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi’nin, Pekin’in kendi toprağı gördüğü Tayvan’ı ziyaret edeceği söylentileri bomba etkisi yaptı. Pekin, “Çin ordusu sessiz kalmaz” dedi. Pentagon ise Pelosi’nin uçağının saldırıya uğraması dahil her ihtimale göre hazırlanıyor.