Gündem 40 günlük bebeği kapı önüne bıraktı Babasına ders vermek istedim
ADANA

Adan haberleri: 40 günlük bebeği kapı önüne bıraktı: Babasına ders vermek istedim

40 günlük bebeği kapı önüne bıraktı: Babasına ders vermek istedim

Adana'da Ayşe E., 40 günlük kızı Masal'ı kundaklayıp, dini nikahla birlikte yaşadığı Celal Y.'nin erkek kardeşinin kapısının önüne bırakarak, kaçtı. Polisin, kundağa bıraktığı nottaki telefon numarasından ulaştığı Ayşe E., emniyette verdi. Celal Y.'nin, birlikteliklerinden olan kızı Masal ve kendisi ile ilgilenmediğini öne süren Ayşe E., ders vermek için bebeği kapı önüne bıraktığını söyledi.

Haber Merkezi İHA
40 günlük Masal bebek.
40 günlük Masal bebek.

Edinilen bilgiye göre, olay Seyhan ilçesine bağlı Dağlıoğlu Mahallesinde meydana geldi. Bir masaj salonunda çalışan Ayşe E. ile Celal Y. bir süre önce dini nikahla evlendi.

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Bu evlilikten 40 gün önce Masal ismini verdikleri bir kız çocukları dünyaya geldi. Ancak Celal Y. eşine ve çocuğuna bakmamaya başladı.

Bakkaldan gelen kaynının oğlu bebeği görüp içeri alırken ailesi polise haber verdi.

Ailesi polise haber verdi

Bunun üzerine Ayşe E. kızını alıp kundağına kendi ismini, telefon numarasını ve adresini yazarak kaynının evinin kapısına bıraktı. Bakkaldan gelen kaynının oğlu bebeği görüp içeri alırken ailesi polise haber verdi.

Bebeğin kundağında ki notu alan polis anneyi arayarak, "Sen nasıl annesin 40 günlük bebek buraya bırakılır mı kocan ile sorunların böyle çözülür mü. Bu vicdansızlık, nasıl böyle bir vicdansızlık yaparsın" diye tepki gösterdi.

Polis anne ve babaya ulaşarak ifadelerini almak üzere emniyete çağırdı.

'Babasına ders vermek istedim'

Daha sonra bebek polis tarafından alınarak sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Adana Şehir Hastanesine götürüldü. Polis anne ve babaya ulaşarak ifadelerini almak üzere emniyete çağırdı.

Ayşe E.’nin kocasının kendisi ve bebeğiyle ilgilenmediğini bu nedenle ona ders vermek için bebeği kaynının evinin önüne bıraktığını söylediği öğrenildi.

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