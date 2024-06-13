40 kişiye mezar olan Sami Bey Apartmanı'nda öldüren pazarlama: 'Raylı sistem depreme dayanıklı' diye satmışlar

"Sami Bey Apartmanı'nda annem Selma Güzelgül, babam Mehmet Güzelgül, kardeşim Halil İbrahim Güzelgül, kardeşimin eşi Fulya, yeğenlerim Damla Ünvar ile İbrahim Ege Ünvar, teyzem Müzeyyen Öksüzoğlu, dayım Ahmet Emin Ünvar, yengem Naime Ünvar, kuzenlerim Görkem Emin Ünvar ve Ayberk Ekin Ünvar, yengemin annesi Esma Toprakezen hayatlarını kaybetti. Ben de annemlerle birlikte kalıyordum ancak olay tarihinde evde değildim. Annemlerin kaldığı daireyi alınırken sanık Abdullah Aybaba ile görüştük. Binanın raylı sistem olduğunu, sağlam olduğunu, depreme dayanıklı olduğunu söyleyince satın aldık. Bina ilk sarsıntıda yıkıldı. Sanıklardan şikayetçiyim. Ayrıca bu olayın cinayet olduğu kanaatindeyim"