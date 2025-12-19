Yeni Şafak
40 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü gardıroptan çıktı

40 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü gardıroptan çıktı

15:22 19/12/2025, Cuma
G: 19/12/2025, Cuma
IHA
Hatay’da dolandırıcılık suçundan 40 yıl hapis cezasıyla aranan şahıs, polis ekiplerinin operasyonunda gardırop içerisinde yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri kentte huzuru ve asayişi sağlamak amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında; banka ve kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık ve bilişim sistemleri veya kredi kurumlarının aracı olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık suçundan 40 Yıl hapis cezasıyla aranan A.B. saklandığı elbise dolabında yakalanarak gözaltına alındı. Şahıs, sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi.




