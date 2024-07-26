41 ilde Siberağ-2 operasyonları: 82 şüpheli yakalandı

DEAŞ terör örgütüne yönelik 13 ilde düzenlenen "Gürz-1" operasyonlarında 72 şüphelinin gözaltına alındı. Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, il emniyet müdürlüklerince Ankara, Adana, Antalya, Çorum, Elazığ, Gaziantep, Hatay, İstanbul, Kırıkkale, Kilis, Mersin, Şanlıurfa ve Trabzon olmak üzere 13 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen "Gürz-1" operasyonlarında 72 şüpheli yakalandı. Operasyonlar sonucu, çok miktarda döviz ve Türk lirası ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.