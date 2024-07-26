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41 ilde Siberağ-2 operasyonları: 82 şüpheli yakalandı

Elazığ ve Bingöl merkezli 41 ilde "Çevrimiçi çocuk müstehcenliği, yasa dışı bahis ve kişisel verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme" suçlarına yönelik düzenlenen “SİBERAĞ-2” operasyonlarında 82 şüpheli yakalandı

08:22 - 26/07/2024 Cuma
Güncelleme: 08:25 - 26/07/2024 Cuma
AA
Foto: Arşiv
Foto: Arşiv

Çevrim içi çocuk müstehcenliği, yasa dışı bahis ve kişisel verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme suçlarına yönelik 41 ilde düzenlenen "Siberağ-2" operasyonlarında 82 şüpheli yakalandı.


Elazığ ve Bingöl merkezli 41 ilde Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde operasyonlar gerçekleştirildi.


Operasyonlar kapsamında Elazığ'da yakalanan bir şüphelinin, sosyal medya üzerinden vatandaşlara ait kişisel verilerin satışını yaparak haksız kazanç sağladığının tespit edildi.


Bingöl'de yakalanan diğer şüpheli hakkında ise yasa dışı bahis nedeniyle işlem yapıldı.




#Siberağ Operasyonu
#Elazığ
#emniyet
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