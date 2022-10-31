Gündem 43 ilin geçiş güzergahındaki trafik yoğunluğu havadan görüntülendi
KIRIKKALE

43 ilin geçiş güzergahındaki trafik yoğunluğu havadan görüntülendi

Ulaşımda 43 ilin geçiş güzergahındaki "kilit kavşak" Kırıkkale’de, hafta sonu yaşanan trafik yoğunluğu "dron" ile havadan görüntülendi.

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Haber Merkezi İHA
43 ilin geçiş güzergahındaki trafik yoğunluğu havadan görüntülendi
Ankara-Samsun ve Kırıkkale-Kayseri kara yolunda araçlar yavaş yavaş ilerlerken, yer yer trafik durma noktasına geldi.

Ulaşımda 43 ilin geçiş güzergahındaki "kilit kavşak" Kırıkkale’de, hafta sonu trafik yoğunluğu oluştu. Hafta sonu tatillerini farklı şehirlerde değerlendiren vatandaşlar, geri dönüş için yollara akın etti.

Ankara-Samsun ve Kırıkkale-Kayseri kara yolunda araçlar yavaş yavaş ilerlerken, yer yer trafik durma noktasına geldi. Akşam saatlerinde başlayan trafik yoğunluğu, gece yarısından sonra normalin altında seyretti.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri, yoğunluk karşısında almış olduğu tedbirlerle çalışmalarını sürdürdü.

Gece saatlerine kadar süren araç trafiği, dron ile havadan görüntülendi.

Suç makinesi 20 kilometrelik kovalamacanın ardından yakalandı
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Olay, saat 02.30 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi, Yunusemre Mahallesi’nde meydana geldi.
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Bölgede denetimde bulunan Yıldırım Devriye Ekipler Amirliği’ne bağlı polis ekipleri, Dikencik Caddesi’nde durumundan şüphelendikleri 16 ZE 234 plakalı otomobili durdurmak istedi.
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‘Dur’ ihtarına uymayan sürücü F.E., otomobili polis ekiplerinin üzerine sürerek kaçmaya başladı.
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Bölgeye takviye isteyen polis ekipleri, şüphelinin peşine düştü. Şüpheliler 11 Eylül Bulvarı’nda kaçışını sürdürürken bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.
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Ana yoldan kaçamayacağını anlayan şüpheliler, Şirinevler Mahallesi’nde ara sokaklara girerek izini kaybettirmeye çalıştı.
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Polisin bölgeyi ablukaya aldığını ve yakalanacağını anlayan şüpheliler, Ankara Yolu Caddesi’ne çıkarak kent merkezi istikametine kaçışını sürdürdü.
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Polis ekiplerinin tüm uyarılarına rağmen kaçmaya devam eden şüpheliler, yaklaşık 20 kilometre süren takip sonucu Hacivat Mahallesi, Esenevler Kavşağı mevkiinde yol kenarında park halindeki 16 AVB 076 plakalı kamyonete çarparak durabildi. Araçtan inerek kaçmaya çalışan şüphelilerden Yavuzcan Aşçıoglu yere düşünce polis ekiplerince kıskıvrak yakalandı.
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Bölgenin giriş ve çıkışlarını kapatan ekipler, kaçan şüphelilerin yakalanması için geniş çaplı arama çalışması başlattı. Şüphelilerden Aydın Kalay olay yerine yaklaşık 300 metre mesafedeki bir arsada yakalanırken, Gökhan Çiftçi ise yaklaşık 100 metre mesafedeki bir evin bahçesinde saklanırken yakalandı.
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Şüphelilerden 10 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 9 farklı suçtan aranması olduğu öğrenilen Yavuzcan Aşçıoglu, kendisini görüntüleyen basın mensuplarına saldırmaya çalışıp tehdit etti.
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Ayrıca şüphelilerin üzerinde yapılan aramada toplam 220 gram sentetik uyuşturucu madde ele geçirildi. Şüphelilerin kullandığı otomobil, polis ekiplerinin olay yerindeki çalışmasının ardından detaylı inceleme için çekici yardımıyla emniyet otoparkına kaldırıldı. Gözaltına alınan 3 şüpheli polis merkezine götürülürken, kaçan şüpheli F.D.’nin yakalanması için çalışmalar sürüyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Suç makinesi 20 kilometrelik kovalamacanın ardından yakalandı
Bursa'da, 9 ayrı suçtan aranan ve 10 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Yavuzcan Aşçıoglu ile arkadaşları Gökhan Çiftçi, Aydın Kalay ve F.E. otomobillerinin polis tarafından durdurulmak istenmesi üzerine kaçtı. 20 kilometrelik takibin ardından park halindeki kamyonete çarpan ve araçtan inerek kaçmaya çalışan 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, sürücü F.D. kayıplara karıştı. Gözaltına alınan Aşçıoglu kendisini görüntüleyen basın mensuplarını tehdit etti.

Sakarya'da feci kaza: TIR beton bariyerleri yıkarak ters yöne geçti ortalık savaş alanına döndü
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Kaza, D-650 Kara Yolu, Geyve ilçesi, Bağlarbaşı Mahallesi mevkiinde meydana geldi.
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Alınan bilgiye göre, Adapazarı istikametinde seyir halinde olan E.M. idaresindeki 03 FZ 147 plakalı DAF marka tır, aynı yönde arıza yapan ve park halinde olan Y.E.Ş. idaresindeki 54 LS 084 plakalı kamyona arkadan çarptı.
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arpmanın etkisiyle kontrolden çıkan tır, beton bariyerleri kırarak karşı şeride geçti.
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Meydana gelen kazada tırın dorsesinde gıda amaçlı bulunan kalsiyum klorür malzemeleri yola savruldu.
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Kaza neticesinde tırda yolcu olarak bulunan Ramazan Koyun olay yerinde hayatını kaybederken Volkan C. ise yaralandı.
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Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.
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Olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında yaralı Volkan C. hastaneye kaldırıldı.
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Meydana gelen kaza neticesinde ise Adapazarı istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu.
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Tırın ve yola dökülen malzemelerin olay yerinden kaldırılması sonrasında trafik normal seyrine döndü.
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Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.
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Sakarya'da feci kaza: TIR beton bariyerleri yıkarak ters yöne geçti ortalık savaş alanına döndü
Sakarya'nın Geyve ilçesi D-650 Kara Yolu'nda arıza yapan ve emniyet şeridinde park halinde bulunan kamyona çarpan TIR, beton bariyerleri yıkarak ters yöne geçti. Meydana gelen kazada TIR'da yolcu olarak bulunan 1 kişi hayatını kaybederken 1 kişi de yaralandı.

'Dur' ihtarına uymayıp kaçtı polis aracına çarparak durabildi
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Olay, saat 21.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi, Fatih Mahallesi, Eski Sanayi civarında meydana geldi.
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Edinilen bilgiye göre, sanayi içerisinde devriye atan polis ekipleri 34 LJ 6975 sahte plakalı ve abart egzozlu araç sürücüsüne \"dur\" ihtarında bulundu.
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Uyarılara rağmen kaçmaya başlayan sürücü, sanayi içerisinde bir süre sokak aralarında izini kaybettirmeye çalıştıktan sonra Gündoğdu Sokak üzerinden Çakırlı Caddesi’ne çıktı.
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Manevra yapan ve aşırı süratli olan otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu polis aracına çarparak durabildi.
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Polis, araç sürücüsü Zeki D. ve yanında bulunan arkadaşı Deniz M.’yi gözaltına aldı.
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Kazada hafif yaralanan sürücü olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından müdahalesi yapılarak tekrar polis ekiplerine teslim edildi.
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Öte yandan, polis ekipleri araçta yaptığı detaylı aramada bir miktar uyuşturucu madde ve yavru bir kedi buldu. Kediye polis ekipleri sahip çıkarak emniyete götürdü.
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Araç sürücüsüne \"dur\" ihtarına uymama, trafiği tehlikeye atma, abart egzoz kullanma ve sahte plakalı araç kullanma suçundan 13 bin 170 lira idari para cezası uygulandı.
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Araç olay yerindeki incelemelerin ardından emniyet otoparkına çekilirken, 2 şahıs ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.
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Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
'Dur' ihtarına uymayıp kaçtı polis aracına çarparak durabildi
Konya'da sahte plakalı otomobil, polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Yaşanan kovalamacada şüpheli araç, polis aracına çarparak dururken, otomobildeki 2 kişi gözaltına alındı, araçtaki aramada uyuşturucu madde ve yavru bir kedi bulundu.


Suç makinesi çıktı

Suç makinesi çıktı

​20 kilometrelik kovalamacanın ardından yakalandı.
Ortalık savaşalanına döndü

Ortalık savaş
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Togg alacağımiçin satılık

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