43 ilin geçiş güzergahındaki trafik yoğunluğu havadan görüntülendi

Ayrıca şüphelilerin üzerinde yapılan aramada toplam 220 gram sentetik uyuşturucu madde ele geçirildi. Şüphelilerin kullandığı otomobil, polis ekiplerinin olay yerindeki çalışmasının ardından detaylı inceleme için çekici yardımıyla emniyet otoparkına kaldırıldı. Gözaltına alınan 3 şüpheli polis merkezine götürülürken, kaçan şüpheli F.D.’nin yakalanması için çalışmalar sürüyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Şüphelilerden 10 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 9 farklı suçtan aranması olduğu öğrenilen Yavuzcan Aşçıoglu, kendisini görüntüleyen basın mensuplarına saldırmaya çalışıp tehdit etti.

Bölgenin giriş ve çıkışlarını kapatan ekipler, kaçan şüphelilerin yakalanması için geniş çaplı arama çalışması başlattı. Şüphelilerden Aydın Kalay olay yerine yaklaşık 300 metre mesafedeki bir arsada yakalanırken, Gökhan Çiftçi ise yaklaşık 100 metre mesafedeki bir evin bahçesinde saklanırken yakalandı.

Polis ekiplerinin tüm uyarılarına rağmen kaçmaya devam eden şüpheliler, yaklaşık 20 kilometre süren takip sonucu Hacivat Mahallesi, Esenevler Kavşağı mevkiinde yol kenarında park halindeki 16 AVB 076 plakalı kamyonete çarparak durabildi. Araçtan inerek kaçmaya çalışan şüphelilerden Yavuzcan Aşçıoglu yere düşünce polis ekiplerince kıskıvrak yakalandı.

Suç makinesi 20 kilometrelik kovalamacanın ardından yakalandı

Bursa'da, 9 ayrı suçtan aranan ve 10 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Yavuzcan Aşçıoglu ile arkadaşları Gökhan Çiftçi, Aydın Kalay ve F.E. otomobillerinin polis tarafından durdurulmak istenmesi üzerine kaçtı. 20 kilometrelik takibin ardından park halindeki kamyonete çarpan ve araçtan inerek kaçmaya çalışan 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, sürücü F.D. kayıplara karıştı. Gözaltına alınan Aşçıoglu kendisini görüntüleyen basın mensuplarını tehdit etti.

