Gündem 5 aydır her yerde aranıyordu İple asılı parçalanmış cesedi bulundu
İZMİR

5 aydır her yerde aranıyordu: İple asılı parçalanmış cesedi bulundu

Bornova'da yaklaşık 5 aydır kayıp olan Nurettin Yıldızöz’ün, ormanlık alanda iple asılı ve vücut bütünlüğü bozulmuş cesedi bulundu.

Haber Merkezi DHA
Nurettin Yıldızöz'ün cesedi bu halde bulundu
Nurettin Yıldızöz'ün cesedi bu halde bulundu

İzmir’in Bornova ilçesine bağlı Kavaklıdere Mahallesi’nin yakınındaki ormanlık alanda, iple ağaçta asılı bir ceset gören vatandaşlar durumu jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, vücut bütünlüğünün tamamen kaybolmuş cesetle karşılaştı.

5 AYDIR ARANDIĞI ORTAYA ÇIKTI

Olay yerine güvenlik şeridi çeken jandarma, ceset üzerindeki kıyafetlerde yaptığı aramada Nurettin Yıldızöz adına kimlik bulundu. Kiklik üzerinden yapılan araştırmada, Nurettin Yıldızöz’ün ailesinin yaklaşık 5 ay önce kayıp başvurusunda bulunduğu ve arandığı ortaya çıktı. Ayrıca, olay yerinde yapılan incelemede Yıldızöz’ün kendini asarak intihar ettiği ileri sürülürken, jandarma ekipleri olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

Nurettin Yıldızöz

Yıldızöz’e ait olduğu ileri sürülen ceset, otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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