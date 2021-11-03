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ANKARA

5 bin yeni ana sınıfı

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, okul öncesi eğitimle ilgili müjde vererek, 5 bin yeni anasınıfını ikinci döneme yetiştireceklerini söyleyerek “Böylece, 5 yaşında okullaşma oranını yüzde 78’den yüzde 85’e çıkarmış olacağız” dedi.

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Yasemin Asan Yeni Şafak
5 bin yeni ana sınıfı
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Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Bakanlığının 2022 yılı bütçesinin sunumunda, okul öncesi eğitimle ilgili müjde verdi. Özer, 2022 yılında eğitim bütçesinin 274 milyar 384 milyon 474 bin lira olarak belirlendiğini söyledi. Okulları yüz yüze eğitime açılması için alınması gereken önlemlerle ilgili çok kapsamlı bir çalışma yaptıklarını vurgulayan Özer, “Okullarımızın ihtiyacı olan temizlik malzemeleri için ayrılan ödenek miktarını 10 kat artırarak 722 milyon liraya çıkarttık” dedi.

Özer, “Temel Eğitimde 10.000 Okul Projesi” hakkında bilgi verdi.

Mahmut Özer
Mahmut Özer

HEDEF YÜZDE 85

Bu kapsamda 3 bin yeni anaokulu inşa edileceğini, 40 bin yeni anasınıfı dersliği açılacağını ve özel eğitim anaokullarının daha erişilebilir hale getirileceğini anlatan Özer, şunları söyledi: “3 yaş grubunda yüzde 14 olan okullaşma oranını yüzde 50’ye, 4 yaş grubunda yüzde 35 olan okullaşma oranını yüzde 70’lere ve 5 yaş grubunda yüzde 78 olan okullaşma oranını ise yüzde 100’e çıkartmayı hedefliyoruz. Bu vesile ile 5 bin yeni ana sınıfının ikinci döneme yetiştireceğimizin müjdesini de buradan vermek istiyorum. Böylece, 5 yaşında okullaşma oranın yüzde 78’den yüzde 85’e çıkarmış olacağız.”

10 bin yeni okul 750 anaokulu
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