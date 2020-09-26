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5 günlük Erzurum hava durumu: Erzurum'da yağış olacak mı?

Sonbahar aylarına girilmesiyle birlikte yurt genelinde hava sıcaklığında hissedilen düşüşler yaşanmaya başlandı. Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü verilerine göre; Erzurum'da sıcaklık bugünde itibaren kademeli olarak azalacak, bazı bölgelerde yağış görülecek. Peki, Erzurum'da hava durumu bugün nasıl? Sıcaklık kaç derece olacak? Yağış görülecek mi? İşte, 5 günlük Erzurum hava durumu raporu...

Haber Merkezi Yeni Şafak
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Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü verilerine göre Erzurum için hava durumu raporu yayınlandı. Kentteki hava durumu hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler de internette araştırma yapmaya başladı. Peki, Erzurum'da hava durumu bugün nasıl? Sıcaklık kaç derece olacak? Yağış görülecek mi? İşte, 5 günlük Erzurum hava durumu raporu...

Ankara'da hava durumu nasıl? 25 Eylül Ankara'da hava nasıl olacak?
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Ankara'da hava durumu nasıl? 25 Eylül Ankara'da hava nasıl olacak?

Meteoroloji yetkililerinin hava durumuna ilişkin yaptığı tahmine göre; Erzurum'da bugün hava sıcaklığı 24 derece olacak. Ayrıca kentin bazı bölgelerinde saat 18.00'e kadar yağışlı havanın etkisini sürdürmesi bekleniyor.

Erzurum'da hava sıcaklığı kaç derece olacak?

Erzurum'da bugün en düşük hava sıcaklığı 8, en yüksek hava sıcaklığı ise 24 derece olacak. Parçalı, yer yer çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı bir hava etkili olacak.

Hafta sonu hava nasıl olacak: Sıcaklıklar artıyor rüzgar ve yağış bekleniyor
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Hafta sonu hava nasıl olacak: Sıcaklıklar artıyor rüzgar ve yağış bekleniyor

5 günlük Erzurum'da hava durumu raporu

27 Eylül Pazar: 24 derece / Güneşli

28 Eylül Pazartesi: 25 derece / Parçalı bulutlu

29 Eylül Salı: 24 derece / Güneşli

30 Eylül Çarşamba: 23 derece / Sağanak yağışlı

1 Ekim Perşembe: 23 derece / Parçalı bulutlu

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