5 günlük Erzurum hava durumu: Erzurum'da yağış olacak mı?

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü verilerine göre Erzurum için hava durumu raporu yayınlandı. Kentteki hava durumu hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler de internette araştırma yapmaya başladı. Peki, Erzurum'da hava durumu bugün nasıl? Sıcaklık kaç derece olacak? Yağış görülecek mi? İşte, 5 günlük Erzurum hava durumu raporu...
Meteoroloji yetkililerinin hava durumuna ilişkin yaptığı tahmine göre; Erzurum'da bugün hava sıcaklığı 24 derece olacak. Ayrıca kentin bazı bölgelerinde saat 18.00'e kadar yağışlı havanın etkisini sürdürmesi bekleniyor.
Erzurum'da hava sıcaklığı kaç derece olacak?
Erzurum'da bugün en düşük hava sıcaklığı 8, en yüksek hava sıcaklığı ise 24 derece olacak. Parçalı, yer yer çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı bir hava etkili olacak.
5 günlük Erzurum'da hava durumu raporu
27 Eylül Pazar: 24 derece / Güneşli
28 Eylül Pazartesi: 25 derece / Parçalı bulutlu
29 Eylül Salı: 24 derece / Güneşli
30 Eylül Çarşamba: 23 derece / Sağanak yağışlı
1 Ekim Perşembe: 23 derece / Parçalı bulutlu