5 terörist daha etkisiz hale getirildi

Erzincan'da 5 terörist etkisiz hale getirildi.

Erzincan İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve komando birlikleri, ilçenin Söğütlü köyü kırsalında karadan karla kaplı arazide teröristlere yönelik başlatılan operasyonu sürdürüyor.

Erzurum İl Jandarma Komutanlığına bağlı güvenlik korucuları (Komando Karma Timi) tarafından da Çat kırsalında zorlu hava şartlarına rağmen, bölücü terör örgütü mensupları ile kullanabilecekleri sığınak, barınak, depo ve yasa dışı malzemelerin tespiti ve imhası ile menfez, köprü ve yayla evlerinin kontrolü maksadıyla operasyon icra edildi.

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