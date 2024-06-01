50 bin seçmen yarın sandık başında

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 31 Mart seçimlerine ilişkin kesin sonuçları geçtiğimiz haftalarda açıkladı. YSK’nin aldığı karara göre, 2 Haziran Pazar günü (yarın) Aksaray’ın Güzelyurt, Kayseri’nin Pınarbaşı, Şanlıurfa’nın Hilvan ilçeleri ile Sivas Yıldızeli Güneykaya, Tunceli Mazgirt Akpazar, Kırklareli Lüleburgaz Büyükkarıştıran ve Aksaray Merkez Sağlık beldelerinde belediye başkanlığı seçimleri için bir kez daha sandık kurulacak. 3 ilçe ve 4 beldede tekrarlanacak seçimlerde 50 binden fazla seçmen sandığa gidecek.