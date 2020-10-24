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Gündem 500 milyar lira vergi borcuna yapılandırma
ANKARA

500 milyar lira vergi borcuna yapılandırma

Vergi, SGK, KYK, trafik ve köprü borcu ve cezalarında yapılandırma öngören yasa teklifi Meclis’e sunuldu. Yapılandırma miktarı yaklaşık 500 milyar lira. 18 ay taksitle yapılandırma hakkı tanınacak borçlarda ilk ödeme 2021’in Şubat ayında. Peşin ödeme durumunda faizler silinecek.

Fazlı Şahan Yeni Şafak
Mehmet Muş
Mehmet Muş

Toplumun birçok kesimini ilgilendiren 500 milyar TL’lik yapılandırmanın detayları belli oldu. Vergi, SGK, öğrenim kredisi, birliklere olan aidat, vakıf taşınmazları alacaklarına ilişkin borçlar ile idari para cezaları yapılandırılıyor. Yapılandırmada vatandaşa 18 taksit ile 36 ayda ödeme imkanı getiriliyor. Daha önceki düzenlemelerden yararlananlar ve borçlarını ödeyemeyenler de bu düzenlemeden yararlanabilecek. İlk taksit tarihine kadar peşin ödeme yapılırsa YÜFE üzerinden yapılacak olan gecikme faizinin yüzde 90’nı silinecek. Teklif yasalaştıktan sonra yılsonuna kadar başvuru yapanlar, yapılandırmadan faydalanacak. Buna göre KDV, motorlu taşıtlar vergisi gibi borçları, vergi cezaları gecikme zamları, nüfus para cezaları, Karayolları Taşıma Kanunu’na göre kesilen para cezaları, karayolların usulsüz geçişler nedeniyle kesilen para cezaları gibi tüm idari para cezaları, öğrenim kredisi borçları, haksız alınan destekleme ödemeleri, kaynak kullanımı destekleme fonu, taşınmaz kültür hazine alacakları, madenlerden alınan devlet hakkı, 6183 sayılı kanuna göre takip edilen diğer alacaklar yeniden yapılandırılacak.

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Düzenleme ile taşınmaz kültür varlıklarını korunmasına ilişkin katkı payları, TOBB, TESK, Türkiye Barolar Birliği, TÜRMOB, İhracatçılar Birliği aidat ödemeleri, KOSGEB kapsamındaki aidatlar ve alacaklar, organize sanayi bölgelerinin kredi borçları, il özel idareleri, belediyeler ve bunların bağlı kuruluşları ile sermayesi yüzde 50’den fazlası bunlara ait şirketlerin irtifak hakkı , kiralama hakkından alacaklar, Vakıflar Genel Müdürlüğü ve vakıf mallarını kiralanması ve kirala alacakları, kalkınma ajanslarının il özel idare, belediye, sanayi odalarından alacakları, TSE hizmet bedeli alacakları yapılandırma kapsamında. AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, TBMM’de düzenlediği basın toplantısında toplumun her kesimini kapsaman bir yapılandırma olduğunu söyledi. Muş, “ Yaklaşık 500 milyar TL’lik bir rakamı burada telaffuz edebiliriz” dedi.

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