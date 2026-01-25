5,1’lik deprem gerilimi azalttı

Deprem fırtınasının yaşandığı Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde önceki gece meydana gelen 5,1 büyüklüğündeki deprem, çevre illerde de endişeye neden oldu. Uzmanlar, sarsıntının bölgedeki sismik hareketliliğin bir parçası olduğunu, gerilimi kısmen azalttığını ancak artçı depremlerin devam edeceğini vurguladı.
Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde aylardır devam eden deprem fırtınası etkisini sürdürüyor. Önceki gece saat 00.24’te meydana gelen 5,1 büyüklüğündeki deprem ilçede korkuya neden oldu Yerin 11 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, çevre il ve ilçelerde de hissedildi. Uzmanlar bu sarsıntının bölgede yaşanan üçüncü ana şok olduğunu açıkladı. Depremin ardından sabah saatlerinde aynı bölgede 4,1 ve 4,2 büyüklüğünde iki sarsıntı daha kaydedildi. Dokuz Eylül Üniversitesi Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir 5,1'lik depremin, bölgede aylardır süren sismik hareketliliğin bir parçası olduğunu, sürpriz olmadığnı bildirdi.
25 BİN ARTÇI YAŞANDI
Sözbilir, "Sındırgı depremlerinin 167'nci gününde gece yarısı meydana gelen 5,1'lik deprem, bölgedeki gerilimi önemli ölçüde azalttı" dedi. Sözbilir, depremin daha önce haritalanan aktif fay zonunun doğu segmentinde gerçekleştiğini açıkladı. Aynı zamanda AFAD Deprem Bilim Kurulu Üyesi olan Sözbilir, 10 Ağustos ve 27 Ekim 2025 tarihlerinde meydana gelen depremlerle birlikte bölgede artçı deprem sayısının 25 bini aştığını belirtti.
ÜÇÜNCÜ ŞOK
Sındırgı çevresindeki deprem aktivitesinin yaklaşık 5 aydır deprem fırtınaları, dizileri ve sürüler şeklinde sürdüğüne dikkat çekti. Sözbilir, 27 Ekim’de yaşanan 6,1 büyüklüğündeki ikinci ana şok sonrası stres birikiminin üçüncü segmente yoğunlaştığının saptandığını aktardı. Sözbilir, yapılan sismolojik, jeodezik ve stres analizlerinin bu depremin yaklaşmakta olduğunu gösterdiğini ifade etti.
Her üç ana depremin de bölgedeki günlük deprem sayısı ve büyüklüğünün en aza indiği sakin dönemlerde meydana geldiğine dikkat çeken Sözbilir, Sındırgı halkının hasarlı binalara kesinlikle girmemesi gerektiğini vurguladı.