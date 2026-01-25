5,1’lik deprem gerilimi azalttı

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde aylardır devam eden deprem fırtınası etkisini sürdürüyor. Önceki gece saat 00.24’te meydana gelen 5,1 büyüklüğündeki deprem ilçede korkuya neden oldu Yerin 11 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, çevre il ve ilçelerde de hissedildi. Uzmanlar bu sarsıntının bölgede yaşanan üçüncü ana şok olduğunu açıkladı. Depremin ardından sabah saatlerinde aynı bölgede 4,1 ve 4,2 büyüklüğünde iki sarsıntı daha kaydedildi. Dokuz Eylül Üniversitesi Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir 5,1'lik depremin, bölgede aylardır süren sismik hareketliliğin bir parçası olduğunu, sürpriz olmadığnı bildirdi.