Önce 4,1 sonra 4,2! Balıkesir beşik gibi: 9 saniye arayla peş peşe depremler

Seda Ekinci
11:1724/01/2026, Cumartesi
G: 24/01/2026, Cumartesi
Balıkesir'de peş peşe depremler
Balıkesir Sındırgı'da geçtiğimiz akşam meydana gelen 5.1 büyüklüğündeki depremin artçıları devam ediyor. Son olarak yine bugün saat 10.34'te 10 saniye arayla merkez üssü Sındırgı ilçesi olan 4.1 ve 4.2 büyüklüğünde iki deprem daha meydana geldi. Artçı sarsıntılar devam ediyor.

AFAD tarafından paylaşılan güncel verilere göre 4.1 büyüklüğünde ilk deprem yerin 10.73 kilometre altında, bu depremden 10 saniye sonra meydana gelen 4.2 büyüklüğündeki ikinci deprem ise yerin 6.91 kilometre altında meydana geldi.

Korkutan depremler Balıkesir, Bursa ve Yalova'dan da hissedildi.
AFAD yayınladı: İşte meydana son depremler güncel tablosu


#Deprem
#Balıkesir
#Sındırgı
#AFAD
