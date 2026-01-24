Balıkesir Sındırgı'da 5,1 büyüklüğünde deprem oldu.
AFAD, saat 00.24'te merkez üssü Balıkesir'in Sındırgı ilçesi olan 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu yaptığı açıklamada "An itibarıyla olumsuz bir durum yok" ifadelerini kullandı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Sındırgı ilçesi olan 5,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin 11,04 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
'OLUMSUZ BİR DURUM YOK'
Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu yaptığı açıklamada "
Sındırgı ilçemizde 5.1 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. An itibarıyla olumsuz bir durum yoktur. AFAD ve ilgili kurumlarımız tarafından saha taramaları devam etmektedir Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum
" ifadelerini kullandı.
'SAHA TARAMA ÇALIŞMALARI BAŞLADI'
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya depremle ilgili açıklama yaptı. Sosyal medya hesabından yapılan açıklama şöyle:
"Balıkesir Sındırgı’da 5.1 büyüklüğünde bir deprem meydan gelmiştir. Çevre illerden de hissedilen depremle ilgili olarak, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına derhal başlamıştır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun."
