523 elebaşı için 30 milyon ödül verildi

TSK, Jandarma, MİT ve Emniyet'in son dönemde gerçekleştirdiği başarılı operasyonlar FETÖ, DEAŞ, PKK/YPG'ye göz açtırmazken, örgüt elebaşları da bir bir temizleniyor. İçişleri Bakanlığı’nın verilerine göre, 2016 yılından bu yana 523 üst düzey terörist etkisiz öldürüldü veya yakalandı. Bunların önemli bölümünü PKK'lı teröristler oluşturdu. 523 teröristten 380'inin başına ödül konulan ve 'aranan teröristler listesi'nde yer alan elebaşları olduğu belirlendi.

KIRMIZI LİSTEYE 27 ÇİZİK

Aranan listesinden temizlenen teröristlerden 129'u 2019 yılında etkisiz hale getirildi. Bu sayı, 2018'de 80, 2017'de 68, 2016'da 103'tü. Listenin en tehlikelileri arasında yer alan ve başına 4 milyon TL ödül konulan "kırmızı kategori"den 27 elebaşı etkisiz hale getirildi. 1.5 milyon lira ile arananların bulunduğu 'mavi' listeden 24, 1 milyon liralık 'yeşil' listeden 27, 600 bin liralık 'turuncu' listeden ise 43 terörist temizlendi. En fazla temizlik ise 300 bin lira ödülle arananlanın bulunduğu 'gri' listede gerçekleşti. Gri listeden 259 teröristin üstü çizildi.

30 MİLYON TL İHBAR ÖDÜLÜ

Aranan terörist listesinde bulunmamasına karşın örgütlerin sözde üst düzey sorumluları olduğu belirlenen 143 terörist de düzenlenen operasyonlarla etkisiz hale getirildi. Teröristlerin yerinin tespit edilmesine yardım eden vatandaşlara şimdiye kadar yaklaşık 30 milyon liralık ödeme yapıldığı belirtiliyor. Geçtiğimiz günlerde Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelikle terör örgütü eylemleri ve teröristlerin ihbarında ödül tutarının üst sınırı 10 milyon TL'ye çıkarılmıştı.

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Kanları yerde kalmadı



Terörle mücadele yurt içi ve sınır ötesinde kararlılıkla sürüyor. Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde, PKK'lı 3 terörist silahlı insansız hava aracı (SİHA) ile vurularak öldürüldü. Muş İl Jandarma Komutanlığı’nca Şenyayla bölgesinde düzenlenen hava destekli operasyonda da 3 terörist etkisiz hale getirildi. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Şenyayla/ Dorsin'de etkisiz hale getirilen terörist grubun, 12 Eylül'de Diyarbakır Kulp'a bağlı Agaçkorur köyünde 7 sivilin şehit edilip 10 sivilin yaralandığı EYP'li saldırının sorumluları olduğu belirtildi. Bölgedeki operasyonlar devam ediyor.

DHKP/C’ye tarihi darbe

Kamile Kayır

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, bu yıl terör örgütü DHKP/C'ye tarihi bir darbe vurdu. Operasyonlarda İçişleri Bakanlığı’nın aranan teröristeler listesinde yer alan 10 DHKP/C'li yakalandı. Yılbaşından bu yana yakalanan teröristelerin 1'i "mavi", 1'i "yeşil", 8'i de "gri" listede aranıyordu. DHKP/C'nin kurucu elebaşı Dursun Karataş'ın 2008'de ölümünden sonra örgütün elebaşılığına (genel sekreter) getirilen ve "yeşil" listede aranan Ümit İlter, 26 Şubat'ta Okmeydanı'ndaki İdil Kültür Merkezi'ne yapılan baskında yakalandı. Örgütün sözde bir numarası, binanın üst katındaki küçük gizli bir bölmede ele geçirildi. Aynı operasyonda, "gri" listede aranan örgütün sözde Türkiye sorumlusu Caferi Sadık Eroğlu ile Emel Yeşilırmak ve İbrahim Gökçek de gözaltına alındı. Terörist Caferi Sadık Eroğlu'nun yakalanmasından sonra Türkiye sorumluluğuna getirilen ve "gri" listede aranan Kamile Kayır da 20 Haziran'da Kağıthane'de örgüt hücresinde ele geçirildi.