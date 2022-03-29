58. Kütüphane Haftası başladı

CSO Ada Ankara Tarihi Salon'da düzenlenen "58. Kütüphane Haftası ve Ödül Töreni" programına Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, Vakıflar Genel Müdürü Burhan Ersoy, Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürü Ali Odabaş, Tokat Valisi Ozan Balcı, Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Fatih Belediye Başkanı Mehmet Turan Ergün ile kütüphaneciler ve öğrenciler katıldı.

Bakan Yardımcısı Demircan, yaptığı konuşmada, Türkiye'nin her tarafını kütüphanelerle donatmaya çalıştıklarını, kütüphaneleri sadece kitapların yer aldığı değil aynı zamanda kültürel faaliyetlerin yapıldığı alanlara dönüştürdüklerini anlattı.

"e-Kitabım" ve "Etkin Kütüphane" adıyla iki dijital uygulama yaptıklarını bildiren Demircan, "Bunları hemen cep telefonlarından indirip kurmak mümkün. Hemen iki bin kitap iniyor. Kitaplık cepte. Ben kitapları oradan okuyorum ve tavsiye ediyorum. İkincisi de kütüphanelere üye olmak için elimizde bir dizi kolaylıklar var. Bunu indirdiğinizde en yakın kütüphaneler nerede bunu görüyoruz. Her gün kitap seçenekleri öneriyor, onları Google'dan tarayabiliyoruz ve en yakın noktadaki kütüphaneleri görüyoruz, etkinliklerini takip ediyoruz." ifadelerini kullandı.

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Demircan, 1252 halk kütüphanesi ve 66 gezici kütüphaneyle hizmet verdikleri, son 5 yılda 125 kütüphanenin hizmete açıldığı ve 11 yeni kütüphane binası inşa ettikleri bilgisini paylaştı.

Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürü Ali Odabaş da kütüphaneleri kültürel emanetlerin en güçlü koruyucusu olarak gördüklerini ifade etti.

Kütüphaneleri sadece bilginin muhafaza edildiği veya geleceğe aktarıldığı yerler olarak görmediklerini belirten Odabaş, kütüphanelerin ev ve iş yerlerinden sonra üçüncü buluşma noktası olmasını arzuladıklarını dile getirdi.

9 dalda ödül sahiplerini buldu

Ankara Devlet Klasik Türk Müziği Korosunun müzik dinletisiyle devam eden programın ardından "Yılın Okuru Ödülü", "Yılın Kütüphanesi Ödülü", "İsmail Saib Sencer Yılın Kütüphanecisi Ödülü", "Yılın İş Birliği Ödülü", "Yılın Kütüphane Dostu Belediyesi Ödülü", "Yılın Kütüphane Dostu Yöneticisi Ödülü", "Yılın Okuma Kültürünün Gelişimine Katkı Ödülü", "Yılın Yenilikçi Fikri Ödülü", "Ali Emiri Efendi Onur Ödülü" sahiplerine verildi.

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Bu kapsamda, Yılın İş Birliği Ödülü'nü Fatih Belediyesi adına Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, Yılın Kütüphane Dostu Belediyesi Ödülü'nü de Mamak Belediyesi adına Belediye Başkanı Murat Köse aldı. Yılın Kütüphane Dostu Yöneticisi ise Tokat Valisi Ozan Balcı oldu.

HAYAT Erdoğan'dan Kütüphaneler Haftası paylaşımı