6 dev spor tesisi törenle açıldı

Altındağ, spor alanında da zirvede... 6 dev spor tesisi Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun katılımıyla açıldı. Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı’nın ev sahipliği yaptığı, Necip Fazıl Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen toplu açılış törenine Bakan Kasapoğlu'nun yanı sıra; Ankara Valisi Vasip Şahin, AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, Ankara Milletvekilleri Zeynep Yıldız ile Hacı Turan, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda okçulukta altın madalya kazanan milli sporcu Mete Gazoz, Türkiye Okçuluk Federasyonu Başkanı Abdullah Topaloğlu ve Okçuluk Milli Takımlar Teknik Direktörü Göktuğ Ergin, Altındağ Kaymakamı Cumali Atilla, AK Parti İlçe Başkanı Fatih Bildik, MHP İlçe Başkanı Emin Sıtkı Aktaş, Meclis üyeleri ve çok sayıda Altındağlı vatandaş katıldı. Törende, Beşikkaya Spor Merkezi, Battalgazi Yüzme Havuzu, Yıldıztepe Spor Merkezi, Mete Gazoz Okçuluk Tesisi, Mavi Vatan Yüzme Havuzu ve Örnek Eğitim Kültür ve Spor Merkezi toplu bir şekilde hizmete açıldı.

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“BU TESİSLERİN HER BİRİ YÜZÜMÜZÜN AKIDIR”

Bakan Kasapoğlu törende yaptığı konuşmada “Gurur vesilesi olan açılışlarımızla sizlerle birlikteyiz. Bu güzel ilçemizin gücüne güç katmak, bu anlamda gençlere umut vermek, bu umudu büyütmek adına buradayız. Türkiye'nin dört bir yanında inci tanesi gibi her gün yükselttiğimiz tesislerimizden 6 tanesini daha halkımıza, milletimize kazandırmak için huzurunuzdayız. Ülkemizi baştan başa sarmalayan bu tesislerimizin her biri, yüzümüzün akıdır. Bu yatırımlar milletin efendisi değil, hizmetkarı olmak üzere yola devam eden bir gönül insanının, bir dava adamının önderliğinde ülkenin dört bir yanında gerçekleşen devrimin adıdır." dedi.

Açılan her yeni tesisle gurur duyduklarını belirten Bakan Kasapoğlu “Ankara'da, Altındağ'da yeni Mete'ler yetiştireceğiz. Ankara'mızı da Türkiye'mizi de hizmetlerimizle, tesislerimizle, modern çalışmalarımızla ilmek ilmek örmeye, dokumaya devam edeceğiz. Türkiye'nin her alanda sesini yükseltmeye devam edeceğiz. Birlikte başaracağız. Bu güzide tesisler Ankara'ya ve Altındağ'a hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

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“ALTINDAĞ’A GÜNEŞ DOĞDU”

6 dev tesisin Altındağ’a güneş gibi doğduğunu söyleyen Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı, “Spor tesislerimizin her biri tam donanımlı ve devasa tesisler... Bu tesisler Türkiye'ye örnek, Ankara'da ise tek... Allah'ın izniyle şampiyonları Altındağ'dan yetiştireceğiz. Her anlamda göğsümüzü kabartacak, ay-yıldızlı bayrağımızı göndere çektirecek şampiyonları buralardan yetiştireceğiz. Hayallerimiz gerçek olacak” dedi. Başkan Balcı ayrıca “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na destekleri için şükranlarımızı sunuyoruz” ifadelerini kullandı.