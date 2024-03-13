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6 milyon kadın KADES’li

Kadınlara yönelik şiddetin anında önlenmesi için geliştirilen KADES uygulamasını indiren kadın sayısı 6 milyonu aştı. Uygulama sayesinde çok sayıda kadın şiddete maruz kalmadan kurtarıldı.

Resul Ekrem Şahan
Resul Ekrem Şahan
04:00 - 13/03/2024 Çarşamba
Güncelleme: 03:21 - 13/03/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

İçişleri Bakanlığı’nın girişimleriyle geliştirilen KADES uygulaması, 6 yıllık süre zarfında ülke genelinde akıllı telefonlarda kullanılma başlaması ile birlikte 6 milyon 58 bin 60 kez indirildi. Kadınlara yönelik risk ve tehdit unsuru oluştuğu anda mağdur tarafından tek tuşla polise ulaşma imkanı sağlayan uygulama ile ihbara en yakın ekibin en kısa sürede sevk edilmesi sağlanıyor. Uygulama kapsamında 1 Aralık 2022 ile 31 Aralık 2023 döneminde sadece başkent Ankara’da emniyete 31 bin 612 ihbar yapıldı.




#KADES
#Kadına Şiddet
#Uygulama
#Toplum
2 saat önce
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