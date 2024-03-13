6 milyon kadın KADES’li

İçişleri Bakanlığı’nın girişimleriyle geliştirilen KADES uygulaması, 6 yıllık süre zarfında ülke genelinde akıllı telefonlarda kullanılma başlaması ile birlikte 6 milyon 58 bin 60 kez indirildi. Kadınlara yönelik risk ve tehdit unsuru oluştuğu anda mağdur tarafından tek tuşla polise ulaşma imkanı sağlayan uygulama ile ihbara en yakın ekibin en kısa sürede sevk edilmesi sağlanıyor. Uygulama kapsamında 1 Aralık 2022 ile 31 Aralık 2023 döneminde sadece başkent Ankara’da emniyete 31 bin 612 ihbar yapıldı.