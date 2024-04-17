6 teleferikten 1’i uygunsuz

Sıfır asansör ve teleferikler Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın denetimlerinde sınıfta kaldı. Geçen yıl 32 bin 129 ürün denetimi yapılırken bunlardan 3 bin 737’si mevzuata uygun bulunmadı. 154 ürün riskli bulunarak piyasadan toplatıldı. Asansörlerin yüzde 22,71, teleferiklerin yüzde 17,46’sı sınıfta kaldı.

ASANSÖR LİSTE BAŞI

Türkiye genelinde faaliyete giren sanayi ürünlerinin piyasaya güvenli olarak arzını sağlamak amacıyla yapılan denetleme çalışmalarında farklı ürün, marka ve modelde toplam 32 bin 129 ürünün denetimi gerçekleştirildi. Bu ürünlerin 28 bin 392’si teknik mevzuatına uygun, 3 bin 737’sinin ise teknik mevzuata uygun olmadığı tespit edildi. Denetlemesi yapılan ürünler arasında en fazla uygunsuzluk yüzde 22,71 ile asansörlerde, ikinci olarak ise yüzde 17,46 ile teleferiklerde oldu.

63 TELEFERİKTEN 11’İ UYGUNSUZ

Türkiye genelinde faaliyete giren ve ilk denetimleri Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yapılan ürün güvenliği denetim sonuçlarına göre; 9 bin 683 asansörden 2 bin 199 tanesi uygunsuz bulundu. Bu asansörlerin 252 tanesi teste giderken 8 tanesi için ise halk sağlığını tehdit ettiği için idari yaptırım kararı verildi. Bunun yanı sıra yine 2023 yılında faaliyete girmesi için başvurusu yapılan 63 teleferikten 11 tanesi uygunsuz bulunmuş ve uygunsuz bulunan ürünler için kapatma veya çalıştırmama kararı alınmış durumda.

82 milyon tl idari para cezası

Denetlenen 32 bin 129 ürün arasında makineler, kazanlar, gaz yakan cihazlar, basınçlı ekipmanlar, asansörler, yürüyen merdivenler ve teleferikler gibi ürünler bulunuyor. Bunlar arasında uygunsuz bulunan 3 bin 737 ürün Türkiye genelinde toplam test edilen ürünlerin yüzde 11,6’sında sorunla karşılaşıldığını gösteriyor. Bu ürünler arasından 515 tanesi teste gönderilmiş ve 154 farklı marka, model ürün hakkında idari kararı alınarak piyasadan toplatıldı. 374 adet üründeki uygunsuzluğun düzeltilmesi için süre verildi ve tespit edilen uygunsuzluklara ilişkin yaklaşık 82 milyon TL idari para cezası uygulandı.

Mesut Kocagöz

Kocagöz’ün tutukluluğuna itiraz

Antalya’da 174 kişinin mahsur kaldığı teleferik kazasının yankıları sürüyor. Geçtiğimiz dönem ANET A.Ş Genel Müdürü olan Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz’ün, olayın ardından tutuklanmasıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Kocagöz'ün tutukluluğuna avukatları tarafından itiraz edildi.

KAÇMA ŞÜPHESİ YOK

Dün sabah saatlerinde Antalya Adliyesi'ne giden avukatlar, Kocagöz'ün tutukluluğunun hukuksuz olduğunu, kaçma şüphesi olmadığı gerekçesiyle tutuksuz yargılanması gerektiğini belirterek, tahliye edilmesi için tutukluluğuna itiraz etti.

SİCİL GAZETESİ DİKKATE ALINDI

Öte yandan CHP'li Kepez Belediye Başkanı ve ANET'in önceki yönetim kurulu başkanı olan Kocagöz’ün, geçtiğimiz kasım ayında ANET Genel Müdürü olarak görev yaptığı, resmi istifasının Ticaret Sicil Gazetesi'nde şubat ayında yayımlandığı ortaya çıktı. Hakimliğin bu tarihleri dikkate alarak Kocagöz’ün tutuklanmasına karar verdiği öğrenildi.

ÇADIRLARI KALDIRDILAR

CHP’lilerin nöbet tuttuğu Döşemealtı L Tipi Cezaevi önündeki çadır, 3'üncü günün sonunda Antalya Valiliği'nin kararıyla kaldırıldı. Kararı tebliğ eden jandarma ekipleri ile görüşen partililer, çadır ve malzemelerini topladı. Kepez Belediye Meclisi'nin hafta sonuna kadar toplantı kararı alması bekleniyor. Öte yandan Antalya Valisi Hulusi Şahin, kazada yaralanıp tedavi altına alınan 3 vatandaşı ziyaret edip, durumları hakkında bilgi aldı.







