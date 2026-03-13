650 bin kişinin emekliliği iptal edildi iddialarına son nokta: SGK gerçek tabloyu açıkladı

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), bazı basın yayın organlarında yer alan "Son 5 yılda 650 bin kişinin emekliliği iptal edildi" iddialarına ilişkin resmi bir açıklama yayımladı. Kurum, söz konusu rakamın emekliliği iptal edilenleri değil, 2021-2025 yılları arasında tespit edilen 560 bin 540 "sahte sigortalıyı" ifade ettiğini bildirdi. Gerçekleşen emeklilik iptali sayısının ise 12 bin 209 olduğu açıklandı.

İddia edilen rakamlar "Sahte Sigortalıları" kapsıyor

SGK Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği tarafından yapılan açıklamaya göre, kurumun 2021-2025 yılları arasında gerçekleştirdiği denetimlerde 560 bin 540 kişinin "sahte sigortalı" olarak bildirildiği tespit edildi. Kurum, kamuoyunda dolaşan yüksek rakamların emeklilik iptallerini değil, sahte sigorta bildirimlerini ifade ettiğinin altını çizdi.

İptal edilen emeklilik sayısı

Denetimler sonucunda sahte sigortalılık nedeniyle emekliliği iptal edilen gerçek kişi sayısının iddia edilenin çok altında olduğu belirtildi. İncelemeler neticesinde toplam 12 bin 209 kişinin emekliliği iptal edildi.

Bu iptallerin sigorta kollarına göre dağılımı ise şu şekilde açıklandı:

4-a (SSK) kapsamında: 9 bin 304 kişi

4-b (Bağ-Kur) kapsamında: 2 bin 905 kişi

Dezenformasyon uyarısı

SGK açıklamasının sonunda vatandaşları uyararak, kamuoyunda kafa karışıklığı yaratacak haberlere itibar edilmemesini; doğru ve güvenilir bilgi için kurumun resmi internet sitesi ve onaylı sosyal medya hesaplarının takip edilmesi gerektiğini vurguladı.

SGK tarafından yapılan açıklamanın tam hali şöyle:

“Bazı basın organlarında yer alan “Son 5 yılda 650 bin kişinin emekliliği iptal edildi” iddiası gerçeği yansıtmamaktadır. Bu nedenle kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla açıklama yapma gereği duyulmuştur.

2021-2025 yılları arasında Sosyal Güvenlik Kurumumuz tarafından yapılan yoğun denetim ve incelemeler sonucu 560 bin 540 kişi sahte sigortalı olarak tespit edilmiştir. Belirtilen rakam, yalnızca sahte sigortalı olarak bildirilen kişi sayısını ifade etmekte olup, emeklilik iptallerine ilişkin bir veri niteliği taşımamaktadır.

Yapılan bu incelemelerin sonucunda toplam 12 bin 209 kişinin emekliliği iptal edilmiştir.

4-a (SSK) kapsamında 9 bin 304 kişinin emekliliği iptal edilmiştir.

4-b (Bağ-Kur) kapsamında 2 bin 905 kişinin emekliliği iptal edilmiştir.

Doğru bilgi için sosyal medya hesaplarımız ve internet sitemiz üzerinden yapılan açıklamaların dikkate alınması önem arz etmektedir.”







