SGK’dan binlerce kişiye 25 bin liraya kadar ödeme: Sistemde değişiklik yapıldı

SGK, geçmiş dönemlere ait ödemelerin bugün alınabilmesi için yeni bir düzenleme getirdi. Daha önce ödenmeyen tutarlar e-Devlet üzerinden sistemde tespiti sonrası talep edilebilecek. Siz de e-Devlet'te sorgulama yaparak geçmişe ait ödemenizi isteyebilirsiniz. İşte detaylar...
Geri ödeme kapsamında çalışanların yanı sıra emekliler ve bazı durumlarda ev hanımları da yer alabiliyor. En sık görülen iade türleri arasında, emeklilik yaşını doldurduğu halde prim gününü tamamlayamadığı için emekli olamayan kişilerin yatırdıkları primlerin geri alınması bulunuyor.
Bunun dışında rapor parası, emzirme yardımı, cenaze ödeneği, yol giderleri, maaşlardan yapılan hatalı kesintiler veya fazla ödenen genel sağlık sigortası primleri de iade kapsamına girebiliyor. SGK verilerine göre bazı vatandaşların hesaplarında 500 TL ile 25 bin TL arasında değişen alacaklar bulunabiliyor.
e-Devlet üzerinden başvuru yapılabiliyor
Vatandaşlar, SGK müdürlüklerine gitmeden e-Devlet üzerinden alacak durumlarını sorgulayabiliyor. Sisteme giriş yaptıktan sonra “Şahıs Ödemeleri Sorgulama” bölümünden adlarına ödeme olup olmadığını kontrol etmek mümkün.
Eğer ödeme görünüyorsa “Banka Hesabı Tanımlama” kısmından IBAN bilgisi eklenerek ödeme talebi oluşturulabiliyor. Başvurunun ardından ödemelerin genellikle 3 ila 10 iş günü içinde banka hesabına ya da PTT aracılığıyla yapılabildiği belirtiliyor.
SGK yetkilileri ayrıca bu tür alacaklar için 5 yıllık zaman aşımı süresi bulunduğunu hatırlatarak, hak kaybı yaşanmaması için vatandaşların sorgulama ve başvurularını geciktirmemeleri gerektiğini vurguladı.