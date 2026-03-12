SGK’dan binlerce kişiye 25 bin liraya kadar ödeme: Sistemde değişiklik yapıldı

Bunun dışında rapor parası, emzirme yardımı, cenaze ödeneği, yol giderleri, maaşlardan yapılan hatalı kesintiler veya fazla ödenen genel sağlık sigortası primleri de iade kapsamına girebiliyor. SGK verilerine göre bazı vatandaşların hesaplarında 500 TL ile 25 bin TL arasında değişen alacaklar bulunabiliyor.