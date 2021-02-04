Gündem 70lik teyze hırsızlık çetesi lideri çıktı
DENİZLİ

70’lik teyze hırsızlık çetesi lideri çıktı

Denizli’de şantiye alanından 25 bin TL’lik inşaat malzemesi çalan şahıslar, JASAT timleri tarafından yakalandı. Çetenin başındaki 70 yaşındaki kadının suç makinesi olduğu ortaya çıktı.

Haber Merkezi İHA
70’lik teyze hırsızlık çetesi lideri çıktı.
70’lik teyze hırsızlık çetesi lideri çıktı.

Olay, Honaz ilçesinde bir inşaat şantiyesinde meydana geldi. Sabah saatlerinde inşaat şantiyesine gelen işçiler, birçok malzemenin yerinde olmadığını fark etti. Durumun jandarmaya bildirilmesinin ardından 25 bin TL değerinde inşaat malzemesinin çalındığı ortaya çıktı. Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT), şantiye çevresindeki güvenlik kamerası görüntülerini titizlikle inceledi.

25 BİN TL'LİK VURGUN

JASAT, kameralardan beyaz transit bir aracı ve 25 bin TL’lik vurgunu yapan şahısların kimliklerini tespit etti. Şantiye alanından inşaat malzemelerini çalan Ferhat D. (35), Gültaze A. (43) ve annesi 70 yaşındaki Sultan A. takibe alındı. JASAT’ın Honaz İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri işbirliğinde düzenlediği operasyonla kıskıvrak yakalanan 3 şüpheli gözaltına alındı.


Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 70 yaşındaki Sultan A.’nın hırsızlık, uyuşturucu ve kasten yaralama gibi suçlardan 16 kaydı olduğu ortaya çıktı. Hırsızlık olayına karışan kızı Gültaze A.’nın hırsızlık ve yalan ihbar gibi suçlardan 9, Ferhat D.’nin ise hırsızlık, uyuşturucu, resmi belgede sahtecilik, iftira gibi suçlardan 14 farklı suç kaydı olduğu öğrenildi. Suç makinesi Sultan A.’nın 2 oğlunun da hafta sonu hırsızlık yaparken yakalandığı ortaya çıktı.

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