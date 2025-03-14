73 yıllık davada mutlu son: 5 bin 129 hak sahibi arazilerinin tapularını alacak

Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde, kamu binaları ve binlerce konutun bulunduğu 3010 dönüm arazide 5129 hak sahibinin tapularını alması için süren 73 yıllık dava vatandaşların lehine sonuçlandı. Davayı kazanan hak sahipleri, yıllar sonra arazilerinin tapusuna kavuşacak.
Karakoçan Mal Müdürü Mesut Yücel, kamuoyunda "3010 dönüm davası" olarak bilinen davanın 500 parselden oluşan alanı kapsadığını söyledi.
İlçe merkezinin yarısını kapsayan davaya konu arazilerde yaklaşık 3 bin konut ile kamu binaları, yol ve kamuya açık alanların bulunduğunu belirten Yücel, şöyle devam etti:
Bu davalar devam ederken 1984-1986 yıllarında bölgede kadastro çalışmaları başlatıldığını anlatan Yücel, "Bu çalışmalardaki amaç, bu taşınmazların sınırlarını, niteliklerini, malik durumlarını haritaya ve resmi tapu kayıtlarına bağlayarak, tapu kayıtlarını oluşturmaktır." dedi.
Karar duruşması için 1000 klasörden oluşan dava dosyası raflardan indirildi
Davanın bugünkü karar duruşması için Karakoçan Adliyesi'nde görevli Kadastro Mahkemesi Hakimi Mehmet Emre Erdemir ve personel, 1000 klasörden oluşan dava dosyasını raflardan indirdi.
Karakoçan Kadastro Mahkemesindeki karar duruşmasına hak sahipleri ve avukatları katıldı.
Hakim, hak sahiplerine tapularının verilmesi yönünde kararını açıkladı.
Hak sahipleri karardan memnun
Hak sahiplerinden 81 yaşındaki Rıza Bulut, davaya konu alanda evinin bulunduğunu ancak tapusunun olmadığını söyledi.
Dededen kalan arazide tapusu olmadığı için bugüne kadar herhangi bir işlem yapamadığını belirten Bulut, "Karardan dolayı mutluyuz. Buna sebep olanlardan Allah razı olsun. Tapumuzu alacağımız için seviniyoruz." dedi.
85 yaşındaki Nuri Gönül de 15 yıl önce arazisinin tapusunu almak için dava açtığını dile getirdi.
Gönül, "Yıllarca bu dava çözülmedi. Bugün hakim bey bu davayı çözüme kavuşturdu, Allah razı olsun. İnşallah herkes tapusunu alacak ve evinde rahat oturacak." ifadesini kullandı.
"Karakoçan ve ülkemiz için çok ciddi bir katma değer yaratacak"
Kararı değerlendiren Karakoçan Mal Müdürü Yücel, 73 yıldır devam eden bir sürecin bugün vatandaşların lehine sonuçlanmasının ilçe halkı olarak kendilerini mutlu ettiğini belirtti.
Yücel, şunları söyledi: